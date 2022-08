Dva vozila pala su u rijeku nakon što se urušio most sjeverno od norveškoga grada Lillehammera u ponedjeljak, nakon čega je uslijedila akcija spašavanja i nema žrtava.

Automobil i kamion bili su djelomično potopljeni nakon što se srušio drveni most dug oko 150 metara.

Dvojica vozača u dobrom su stanju, kazao je glasnogovornik policije za dpa.

Helikopterom je spašen vozač kamiona, a vozač automobila uspio se sam osloboditi iz vozila, kazao je glasnogovornik.

BREAKING 🇸🇯 : A bridge in Gudbrandsdalen, Norway collapses, Reports of vehicles in the water #Norway pic.twitter.com/sYdcwUA9Bs