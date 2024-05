Procurile fotografije koje bacaju novo svjetlo na atentatora na slovačkog premijera: Bio je dio paravojne postrojbe

Na društvenim mrežama pojavila se nova informacija o atentatoru na slovačkog premijera Roberta Fica koja baca potpuno drugo svjetlo na cijeli slučaj. Naime, 71-godišnji književnik kojega se u početku povezivalo s liberalnom političkom strujom fotografiran je na obuci paravojne postrojbe Slovački vojnici (SB).

Prema podacima koje je prenio slovački portal Noviniky, paravojnu postrojbu obučavali su pripadnici ruskih specijalnih snaga.

Cintula je navodno na profilu SB-a na Facebooku 2016. napisao nekoliko objava proruske tematike. Atentator na slovačkog premijera pritom je naveo da je za postojanje skupine doznao u svibnju 2015. godine.

‼️🇷🇺Wow. Looks like Slovak PM Robert Fico's reported assailant, writer Juraj Cintula, was associated with pro-Russian paramilitary group Slovenskí Branci (SB). Their leader was even trained by Russian ex-Spetsnaz soldiers. Read more on @VSquare_Project 👇https://t.co/2IzSHwq54d pic.twitter.com/M9fgp186R3