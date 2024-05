Ispovijest atentatorova susjeda: "Imali smo raspravu, nisam znao da je imao dozvolu za oružje"

Juraju Cintuli, 71-godišnjem atentatoru na slovačkog premijera Roberta Fica prijeti doživotni zatvor zbog pokušaja ubojstva s predumišljajem iz osvete. On se trenutno nalazi u pritvoru, a policija je na davanje iskaza pozvala i njegovu suprugu. U javnost izlazi sve više detalja o privatnom životu 71-godišnjeg književnika.

Slovački portal Novinky tako je razgovarala s atentatorovim susjedom koji tvrdi da je dobro poznavao napadača i njegovu suprugu te da su bili obitelj za primjer. Supruga je bila profesorica u gimnaziji, dok je Juraj autor više zbirki poezija i bivši djelatnik jedne privatne kompanije za sigurnost.

Sin atentatora rekao da je njegov otac bio legalni vlasnik dozvole za oružje te je rekao da nema pojma što je otac namjeravao i planirao.

"Sretali smo se tu i tamo. Imali smo raspravu o politici, ja sam pristaša proruske politike, on je bio protiv Rusije. Rekli smo što mislimo i to je to", rekao je susjed i dodao da nije bio svjestan kako Cintula ima dozvolu za nošenje oružaj.

Reporter Dnevnika Nove TV Marko Stričević javio se iz Bratislave te podijelio informacije kako postoje indicije da je atentator bio član militantne skupine povezane s Kremljom.

"Šokiran sam, bio je pristojan i miran tip", zaključio je susjed.

Pratite najnovije vijesti o stanju ranjenog slovačkog premijera Fica.