Bidena prvi put u povijesti na putu pazilo - sedam žena: Tajna služba objavila njihove fotografije

Prvi put u povijesti, uz američkog predsjednika Joea Bidena u Colorado Spring su putovale - samo žene.

Američka tajna služba objavila je fotografije sedam žena koje su Bidena pazile i čuvale na putu.

"Prvi put u povijesti, posjet predsjednika Bidena Zračnoj akademiji u Colorado Springsu podržao je isključivo ženski transportni tim", objavili su na Twitteru uz fotografije.

In a historic first, President Biden's recent visit to the Air Force Academy in Colorado Springs was supported by an all-female transportation team. pic.twitter.com/Mf8bFAOe4D