VIDEO/FOTO Američki predsjednik Joe Biden opet se spotaknuo i pao: Ovaj put dizali su ga na pozornici u Coloradu

Biden je pao na pozornici u četvrtak. Dogodilo se to nakon što je čestitao, salutirao i rukovao se s diplomantima Akademije zračnih snaga u Coloradu.

Kad je ustao, pokazao je crnu vreću pijeska koja je bila na pozornici, aludirajući da se o nju spotaknuo.

Bijela kuća zasad nije komentirala Bidenovo zdravlje, a mediji pišu kako se već nekoliko minuta kasnije činilo da je Biden sasvim dobro.

Do sada je zabilježeno da se spotaknuo ili pao na stepenicama službenog aviona Air Force One u najmanje četiri navrata.

80-godišnji Biden je najstariji predsjednik, no to ga nije spriječilo da najavi kako će biti kandidat na izborima sljedeće godine, piše The New York Post.

Bude li dobio povjerenje birača, bit će 86 godina kad mu završi drugi četverogodišnji mandat.