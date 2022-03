Umirovljeni hrvatski general Slavko Barić za Dnevnik Nove TV je govorio o mogućem razvoju razgovora između Rusije i Ukrtajine te mogućim strategijama.

I dalje nema dogovora između ukrajinske i ruske strane. Gostujući u Dnevniku Nove TV umirovljeni general Slavko Barić na pitanje misli li da do dogovora uopće može doći, istaknuo je da je svakako pohvalno što su razgovori koji su počeli u Bjelorusiji dignuti na višu razinu.

"Samim time se jasno iskazuju zahtjevi jedne ili druge strane, u ovom slučaju vidimo zahtjeve s ruske strane koji su prilično visoki, neprihvatljivi za Ukrajinu. Ja vjerujem u pregovore, vjerujem da nakon svakog rata i tijekom rata se mora razgovarati, mora se dogovoriti, međutim u ovom trenutku radi se o vrlo suprotstavljenim stavovima i još nije pozicija da bi se nešto konkretno moglo dogovoriti ili da bi se dvije strane mogle usuglasiti", pojasnio je Barić.

U ovom trenutku još traju žestoki obračuni. Ukrajinski ministar vanjskih poslova rekao je da Rusi traže predaju Kijeva i da to neće dobiti. Hoće li doći do velike bitke za Kijev?

Barić je podsjetio da se velika bitka za Kijev već vodi, grad je pod stalnom opsadom, velike snage su dovučene, Rusija ide u veliki obuhvat.

"Čak 70 kilometara od centra Kijeva su snage raspoređene, napadaju se uporišne točke, manja mjesta, pokušava se stvoriti baza odakle će onda ići ispresijecati cijeli grad i pokušati ga držati u okruženju", rekao je Barić.

Upozorio je da je taj teren dosta složen - rijeka Dnjepar, jezero, a šumovit je izvana, a i sam ulazak u grad za vođenje određene bitke je izuzetno težak i problematičan.

Namjerne štete i potpuno brisanje

"U tom slučaju mislim da će vrlo teško doći do potpunog osvajanja glavnoga grada. Samim time ne vjerujem ni u veće uspjehe s obzirom na to da znam da postoje određeni problemi u snagama koje su do sada ratovale, da se pokušava dovođenjem novih snaga, zamjenom i u svakom slučaju će se ići na to da se taj obruč još više stegne - milsim da su sad na 30 do 35 kilometara", kazao je Barić i dodao da nije dobro da se ide u potpuno uništavanje manjih gradova koji se nalaze pored Kijeva.

Svakodnevno svjedočimo potresnim snimkama. Na pitanje kako procjenjuje ovu vrstu ratovanja prema civilima, umirovljeni general je kazao da ga je iznenadilo da su ruske profesionalne snage imale priliku učiti na situciji u kojoj su izvodile operacije u Gruziji i Siriji i u kojoj su čisto vojno odrađivale posao i pokušale zaštititi civile, a sada ima osjećaj da se ide na rušenje cjelokupnog grada, uništavanje cjelokupne infrastrukture, nanošenje gubitaka i stvaranje namjerne štete.

"Vi kad rušite bolnice, kad rušite zgrade i tvornice koje nemaju vojnu proizvodnju, želite dugoročno uništiti to cjelokupno područje i mogući uvjet za povratak tog stanovništva na te prostore", pojasnio je Barić.

"To je upravo tako, to je brisanje i ovo što se sad događa u gradu Mariupolju po meni je već na razini ratnog zločina, međunarodna javnost se mora oglasiti, zaštititi ljude, radi se o 400.000 ljudi koji ne smiju biti prepušteni vojsci", kazao je Slavko Barić.

Gledajući kartu invazije stječe se dojam da Rusi ne napreduju. Slavko Barić smatra da je Putinova strategija bila brzi prodor, zauzimanje Kijeva, rušenje vlasti, odsjecanje dvije pokrajine, eventualno zauzimanje Odese i na taj način stavljanja Ukrajine u situaciju da može razgovarati o središnjem dijelu i onom zapadnom dijelu gdje je Lavov i na taj način primorati da se politička vlast promijeni, odnosno da stavi svoga patrona koji će raditi ono što on želi.

"Međutim, strategija se bitno promijenila, s obzirom na to da je došlo do velikog otpora, do toga da su gubici veliki, da očito planeri koji su radili planove nisu dobro predvidjeli sve ono što že se događati“, kazao je Barić.

Gost Dnevnika rekao je i kako je dobra organizacija ukrajinske vojske na jugu, kao i po pitanju teritorijalne obrane i uporabe protuoklopnih i protuzrakoplovnih sredstava, nanošenje gubitaka, korištenje velikog broja mladih ljudi kad su u pitanu bespilotne letjelice, udarci na prve dijelove konvoja tako da su uništavani sredstva koja su u transportu, a još nisu ušla u borbeni korak.

Zelenski danima govori kako su ostavljeni sami. Na pitanje što bi se dogodilo da dođe do zatvaranja zračnog prostora iznad Ukrajine, general Slavko Barić odgovorio je da u ovom trenutku to nije moguće.

"Ukrajina nije dio NATO-a, nije dio zapadnog sustava, mislim da tada dolazi do totalnog rata, do upotrebe nuklearnog naoružanja. Moramo stalno voditi računa da se radi o Rusiji, radi se o državi koja ima izuzetno puno nuklearnog naoružanja, pa i u svojim doktrinarnim stavovima mogućnost uporabe taktičkog nuklearnog naoružanja. Mislim da tad počinje nešto što može izgledati kao totalni rat ili svjetski rat“, rekao je gost Dnevnika te dodao kako Zelenski mora shvatiti da prije svega Ukrajinci imaju tu snagu i odvažnost.

Žrtve su velike, ali vjeruje da će ishod biti ono što će zadovoljiti sve Ukrajince.

General Barić kazao je da Hrvatska nema mogućnosti za ponovno uvođenje vojnog roka, kao i da je pitanje na koji način podignuti sigurnosnu kulturu i znanje kod civilnog stanovništva te bi trebalo napraviti novi koncept obuke. Trebalo bi razmisliti o civilnoj i vojnoj obrani, vidjeti kako to rade skandinavske države, kako se osposobljavaju za obranu – je li to vojna ili civilna obrana. Za stari koncept, kako je kazao general, nema mogućnosti, niti objekata, niti potrebe da se nekoga drži šest mjeseci, ili godinu dana. Opća osposobljenost građana nije dovoljno razvijena i koncept nacionalne sigurnosti treba drukčije strateški osmisliti.



