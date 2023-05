Najstariji sin Fumia Kishide, japanskog premijera, odstupit će s mjesta tajnika za izvršnu politiku usred javnog negodovanja zbog toga što je koristio čelnikovu službenu rezidenciju za privatnu zabavu.

Fotografije koje je objavio lokalni tjednik prikazuju njegovog sina Shotaroa s oko 10 rođaka kako poziraju i leže na simbolično važnim stepenicama prekrivenim crvenim tepihom rezidencije u imitaciji grupnih fotografija novoimenovanih kabineta. Shotaro je u središtu, na poziciji rezerviranoj za premijera.

"Kao tajnik za (premijerova) politička pitanja, njegovi su postupci bili neprikladni i odlučio sam ga smijeniti kako bih preuzeo odgovornost", rekao je Kishida u ponedjeljak navečer, piše The Guardian. "Naravno, odgovornost za imenovanje je na meni", dodao je. Rekao je da će njegovog sina u četvrtak zamijeniti dugogodišnji osobni pomoćnik, Takayoshi Yamamoto.

