Japanski premijer Fumio Kishida sklonjen na sigurno i nije ozlijeđen nakon što je u subotu jedna osoba bacila predmet nalik na dimnu bombu tijekom njegovog govora na zapadu Japana, objavili su japanski mediji.

Čula se glasna eksplozija, no japanski premijer Fumio Kishida se sklonio i nije ozlijeđen dok je policija svladala osumnjičenog muškarca na mjestu događaja, objavio je japanski javni radiotelevizijski servis NHK.

Incident se dogodio u ribarskoj luci Saikazaki u prefekturi Wakayama, otprilike 65 kilometara jugozapadno od grada Osake.

An explosion occurred during a speech by Japanese Prime Min#Wakayama.



An unknown person threw an object in the direction of the politician, similar to a firecracker or a flare.



The perpetrator was arrested at the scene. Fumio Kishida was forced to cancel the performance. pic.twitter.com/7q6wS6xSR6