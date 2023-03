Jedna od najdužih bitki rata u Ukrajini, ona za grad Bahmut, doseže svoj vrhunac. Bivša glasnogovornica predsjednika Zelenskog objavila je kratak video uz jednostavnu poruku. Sigurnosne službe pak javljaju da su spriječile atentat na oligarha.

Bivša glasnogovornica ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog IIuliia Mendel na Twitteru je objavila video iz Bahmuta. Na njemu se vidi bitka za grad koja bjesni i u posljednje vrijeme doseže svoj vrhunac.

"Molite za naše branitelje", napisala je Mendel.

Pray for all Ukrainian defenders in #Bakhmut. pic.twitter.com/ttGz2bVuII