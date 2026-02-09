Povijesna pobjeda uzdrmala Aziju: Manija za premijerkom, Kina nije oduševljena

Koalicija japanske premijerke Sanae Takaichi u nedjelju je ostvarila povijesnu izbornu pobjedu, osiguravši dvotrećinsku većinu u donjem domu parlamenta i otvorivši put najavljenim poreznim rezovima te jačanju vojne potrošnje usmjerene na suprotstavljanje Kini.

Takaichi je osigurala 316 od 465 mjesta u donjem domu parlamenta za svoju Liberalno-demokratsku stranku (LDP), što je najbolji rezultat u povijesti stranke.

S koalicijskim partnerom, Strankom inovacija Japana, Sanae Takaichi kontrolira 352 mjesta i dvotrećinsku supervećinu, što joj olakšava zakonodavni program jer može nadglasati gornji dom, u kojem nema većinu.

"Ovi izbori uključivali su velike promjene politika - osobito veliku promjenu u ekonomskoj i fiskalnoj politici, kao i jačanje sigurnosne politike", rekla je Takaichi u televizijskom intervjuu dok su pristizali rezultati.

"To su politike koje su izazvale mnogo protivljenja ... Ako smo dobili potporu javnosti, onda se s tim pitanjima doista moramo uhvatiti u koštac punom snagom", dodala je.

Američki predsjednik Donald Trump čestitao je Takaichi na rezultatu, poželjevši joj "velik uspjeh u provedbi vaše konzervativne agende Mira kroz snagu” u objavi na društvenim mrežama.

Birače je privukla njezina izravnost i imidž marljive političarke, no njezini nacionalistički naglasci i fokus na sigurnost opteretili su odnose s moćnim susjedom Kinom, dok su obećanja o poreznim rezovima uzdrmala financijska tržišta.

Takaichino izborno obećanje o obustavi osmopostotnog poreza na promet hrane kako bi se kućanstvima pomoglo nositi s rastućim cijenama uznemirilo je ulagače zabrinute kako će država s najvećim teretom duga među razvijenim gospodarstvima financirati taj plan.

Takaichi je u nedjelju rekla da će ubrzati razmatranje smanjenja poreza na promet, uz istodobni fokus na fiskalnu održivost.

"Njezini planovi za smanjenje poreza na potrošnju ostavljaju velika pitanja oko financiranja i načina na koji će uspjeti da se računica poklopi", rekao je Chris Scicluna, voditelj istraživanja u Daiwa Capital Markets Europe u Londonu.

Potaknuta pomamom koju vode mladi

LDP, koji je vladao gotovo cijelo poslijeratno razdoblje Japana, izgubio je kontrolu nad oba doma parlamenta na izborima tijekom proteklih 15 mjeseci pod Takaichinim prethodnikom Shigeruom Ishibom.

Sanae Takaichi je uspjela preokrenuti sudbinu stranke pogodivši žicu kod mlađih birača.

Čak je potaknula i pomamu nazvanu "sanakatsu”, što se otprilike prevodi kao "Sanae-manija”. Njezina torbica i ružičasta olovka kojom zapisuje bilješke u parlamentu postale su vrlo tražene.

Kina nije oduševljena

Tjednima nakon stupanja na dužnost, Takaichi je izazvala najveći spor s Pekingom u više od desetljeća javno iznijevši kako bi Tokio mogao odgovoriti na kineski napad na Tajvan, demokratski otok na koji Kina polaže pravo.

Kina je odgovorila s nekoliko protumjera, uključujući poziv svojim građanima da ne putuju u Japan.

Predsjednik Tajvana Lai Ching-te bio je među prvim stranim čelnicima koji su čestitali Takaichi, rekavši da se nada da će njezina pobjeda "donijeti prosperitetniju i sigurniju budućnost Japanu i njegovim partnerima u regiji".

Takaichin mandat mogao bi ubrzati njezine planove za jačanje japanske obrane, dodatno razljutivši Peking, koji je optužuje da pokušava oživjeti militarističku prošlost.

Japanski ministar obrane Shinjiro Koizumi rekao je u nedjelju navečer za televizije da želi nastaviti s politikama jačanja japanske obrane, uz istodobno vođenje dijaloga s Kinom.

"Peking neće pozdraviti Takaichinu pobjedu", rekao je David Boling, glavni savjetnik u Asia Groupu, tvrtki koja savjetuje kompanije o geopolitičkom riziku.

"Kina se sada suočava sa stvarnošću da je ona čvrsto na mjestu i da su njezini pokušaji da je potpuno izolira u potpunosti propali".