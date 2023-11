FOTO/VIDEO Izraelska vojska upala u najveću bolnicu u Gazi, još jedna država prekinula odnose s Izraelom: Raste strah od najgoreg

Liječnik Munir al-Burš, generalni direktor ministarstva zdravstva Gaze, za Al Jazeeru je rekao da su izraelske snage ušle u zapadni dio zdravstvenog kompleksa.

''Čuju se velike eksplozije, a prašina dolazi do područja gdje se nalazimo. Vjerujemo da se eksplozija dogodila i unutar same bolnice”, kazao je Burš.

Nekoliko sati kasnije glasnogovornik ministarstva Ašraf al-Kidra je za isti medij rekao da je ''vojska sad u podrumu te ga pretražuje”.

''Oni su u kompleksu, pucaju i granatiraju”. Izraelske snage prvo su napale odjele kirurgije i hitnog prijema, rekao je Mohamed Zakut iz ministarstva zdravstva.

Reuters zasad nije uspio neovisno potvrditi te navode o situaciji u bolnici Al Šifa.

Proteklih dana sve je više poziva međunarodne zajednice za humanitarnim primirjem, a sudbina te bolnice u središtu je svjetske pozornosti zbog pogoršanja tamošnjih uvjeta. U bolnici se nalaze tisuće pacijenata, članova medicinskog osoblja i izbjeglica.

Izrael tvrdi da militantni pokret Hamas ima zapovjednički centar pod Al Šifom te da koristi tu bolnicu i tunele ispod nje kako bi sakrio vojne operacije i držao taoce.

Instead of treating the ill, Hamas uses hospitals for terrorism. This sick exploitation of the Gazan people must be stopped.

The IDF is conducting a ground operation in Gaza to defeat Hamas and rescue our hostages. Israel is at war with Hamas, not with the civilians in Gaza. pic.twitter.com/SwW3QtQxGZ