VIDEO Na tijelu mrtvog borca Hamasa pronađena knjiga Mein Kampf: "Proučavao je Hitlerovu ideologiju da mrzi i ubija Židove"

Izraelski predsjednik Isaac Herzog rekao je da je arapska kopija knjige Adolfa Hitlera Mein Kampf pronađena na tijelu borca Hamasa u bazi koji su koristili u sjevernoj Gazi.

Pročitajte i ovo Popularan među sportašima Novi opasan trend među mladima: "To je užas, katastrofa! Apeliram na roditelje da se educiraju, ovo nije bezazleno"

Herzog je tijekom intervjua za BBC poručio da to pokazuje da su neki od operativaca Hamasa proučavali i istraživali Hitlerovu antisemitsku ideologiju.

Israeli President Isaac Herzog seeks to justify his mass killing of Palestinian children by holding up the book Mein Kampf and claiming it was found in a "children's living room."pic.twitter.com/GLSGDHYrak