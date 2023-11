Novi opasan trend među mladima: "To je užas, katastrofa! Apeliram na roditelje da se educiraju, ovo nije bezazleno"

Jedan paketić tog duhana sadrži vrlo veliku dozu nikotina, uzima se oralno i predstavlja veliku opasnost za konzumente. Mladi ih sportaši uzimaju po uzoru na svoje sportske idole koji na društvenim mrežama objavljuju kako koriste taj proizvod.

Konzumiraju ih profesionalni nogometaši, košarkaši, atletičari, svjetski poznate zvijezde...

Riječ je o snusu ili nikotinskoj vrećici koja je postala hit među maloljetnim sportašima. Na opasni trend upozorila nas je zabrinuta majka 15-godišnjaka.

"Vidjela sam da postoji jako puno videa na tik toku gdje ga uzimaju uspješni i vrhunski nogometaši. Ono što mene najviše brine i uznemiruje je to da se taj snus može kupiti na kioscima i tobbacco shopovima bez legitimiranja", rekla je Alenka Pavleković.

Zabrinjavajućem trendu vlastitim je očima svjedočio i nogometni trener.

"Ja kod njih vidim da su u jednom trenutku poletni i energični, a onda kad prestane djelovat, onda ih spušta i budu kao grogi boksači usporeni i vidite da nešto nije normalno", ispričao je Tihomir Beslać, nogometni trener mlađih uzrasta Ivanu Čorkalu, reporteru Dnevnika Nove TV.

Jedna kutija snusa sadrži 60 miligrama nikotina, što odgovara količini nikotina iz tri kutije cigareta. Djeca to uzimaju jer vide da isto radi uzori im i to objavljuju na društvenim mrežama.

"Kategorija koju ja vodim u nogometu i softballu su klinci od 12-13 godina prema starijima. To je užas. To je katastrofa, želim apelirati na roditelje da guglaju, da se educiraju i da to nije bezazleno kako na prvu ruku zvuči", istaknuo je Beslać.

Ovisnost se razvija vrlo brzo. Jer se konzumiraju na način da se stave između prednje usne i zubiju.

"Utječe na određene neuronske procese prvenstveno vezano za pamćenje i učenje. Nikotinske vrećice spadaju u alternativne duhanske proizvode, to nije pravi duhan nego je imitacija duhana koja je natopljena nikotinom i kao psihoaktivna tvar djeluje na mozak", objasnio je Ivan Ćelić, psihijatar.

Posljedice mogu biti i gore. Zadrži li se smjesa u ustima dulje od pet minuta, trovanje je zajamčeno, a u slučaju gutanja moguć je i smrtni ishod. Ovo je novi trend kod mlađe populacije u kojoj broj ovisnika rapidno raste.

"U zadnje vrijeme dolaze mladi i djeca od 20, 19, 18 pa čak i 16 godina. Pretežito konzumiraju kanabis i kokain. A veliki je porast amfetamina, prije par desetljeća je bio popularan kokain, a sad kanabis i kokain kombiniraju s alkoholom tako da možemo govoriti o politoksikomaniji", napomenula je Gordana Cavicchi socijalna radnica i voditeljica terapijske zajednice.

Zato oprez.

