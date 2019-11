Izraelska vojska odgovorila je na Tetris Challenge i pokazala borbene avione i helikoptere. Zračne snage Izraela nadmašile su do sada pokazano.

Tetris Challenge je dobio je novog pobjednika - zračne snage Izraela, barem kad se govori o zrakoplovnim snagama jedne zemlje. IAF (Israeli Air Force) na Twitteru je objavio fotografiju autora Rotem Rogovsky i Daniel Levatovsky, snimljenu u zračnoj bazi Hatzerim i videosnimku kako je fotografija nastala.

Hatzerim AFB recently held a cleaning day, as part of which they performed their own version of the #tetrischallenge pic.twitter.com/TSM4M0YjhH