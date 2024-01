Izrael pred sudom: ''Naše pravo ne može nam biti oduzeto. Vašu dvoličnost zapamtit će nebesa''

Izraelski pravni predstavnici u petak su se obratili Međunarodnom sudu pravde nakon optužbi JAR-a da Izrael poduzima genocidne radnje protiv stanovnika Gaze.

Odvjetnik Tal Becker obratio se sudu te u trosatnom obraćanju zauzeo stav da je Hamas tražio da se "opasnost i pogibija Izraelaca i Palestinica maksimizira, dok ih Izrael pokušava minimizirati".

Optužbe Južnoafričke republike opisao je kao "stubokom iskrivljenu činjeničnu i pravnu sliku" te da njihov slučaj "u potpunosti ovisi o svojevoljno oblikovanom, dekontekstualiziranom i manipulativnom opisu istinitosti trenutnih napada".

Visoki savjetnik Becker inzistirao je da JAR traži da se "Izraelu zaniječe mogućnost da obrani svoje državljane", prenio je izraelski portal Jerusalem Post.

Pročitajte i ovo Smirivanje ili raspirivanje? Oglasio se NATO oko napada na Jemen, ali jednu stvar ne otkriva

U četvrtak izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da će "dvoličnost Južnoafričke republike zapamtiti nebesa " kritizirajući time propust JAR-a da pomogne Siriji i Jemenu gdje zločine čine "Hamasovi partneri" te misleći na pobunjeničke Hute.

"Danas smo svjedočili naopakom svijetu. Izrael je optužen za genocid dok se bori protiv istog tog genocida", rekao je tada.

Nakon saslušanja izraelske obrane u petak, na mreži X oglasio se i izraelski glasnogovornik Ministarstva vanjskih polsova Lior Haiat.

"Optužbe JAR-a protiv Izraela su neutemeljene.(...) JAR je taj koji krši Konvenciju o genocidu podržavajući terorističku organizaciju Hamas, koja zaziva poništenje Države Izrael", dio je njegove objave.

Press release: Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs



Foreign Minister Israel Katz at the end of the hearing at the International Court of Justice in The Hague:



The Israeli delegation revealed the true face of South Africa as the loyal representative of a terrorist… pic.twitter.com/uZzCgMN1Me