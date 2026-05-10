Otkrivena "tajna" izraelskih zračnih napada na Iran: Pastir umalo otkrio bazu skrivenu duboko u pustinji

Prema riječima izvora upućenih u slučaj, tajna baza koju je Izrael sagradio u iračkoj pustinji gotovo je otkrivena početkom ožujka. Planove Izraela i SAD-a pomrsio je lokalni pastir.

Izrael je uspostavio tajnu vojnu bazu u iračkoj pustinji kako bi podržao zračne akcije protiv Irana te su izveli zračne napade na iračke vojnike koji su je početkom rata gotovo otkrili. U bazi su bile smještene specijalne snage te je služila kao logističko središte izraelskog ratnog zrakoplovstva, neposredno prije početka rata, i to uz znanje SAD-a, otkrili su izvori za Wall Street Journal.

U bazi su bile smještene i spasilačke ekipe - Izrael je ponudio pomoć kad je američki F-15 oboren kod Isfahana, no američke snage same su provele spašavanje dvojice pilota, rekao je jedan od izvora. Izrael je ipak izveo zračne udare kako bi zaštitio operaciju.

Početkom ožujka bazu je, prema pisanju iračkih državnih medija, gotovo otkrio lokalni pastir koji je prijavio neuobičajene vojne aktivnosti u tom području, uključujući letove helikoptera, nakon čega je iračka vojska poslala trupe u izvidnicu. Izrael ih je zadržao zračnim napadima, rekao je jedan od upućenih izvora.

Izraelska vojska odbila je komentirati slučaj. Iračka vlada tada je osudila napad u kojem je poginuo jedan irački vojnik. U pritužbi podnesenoj kasnije u ožujku Ujedinjenim narodima, Irak je naveo da su u napadu sudjelovale strane snage, pripisujući ih SAD-u. No, prema riječima jednog od izvora, SAD nije bio uključen u napad.

Sukob je bio naširoko popraćen u iračkim i arapskim medijima te je izazvao nagađanja o identitetu sukobljenih strana. Nakon početne dojave pastira, irački vojnici krenuli su vojnim vozilima prema lokaciji i u zoru stigli do područja. Skupina je tada bila izložena snažnoj paljbi u kojoj je jedan vojnik poginuo, a dvojica su ranjena, rekao je Al-Muhammadawi, zamjenik zapovjednika Združenog operativnog zapovjedništva. Iračke vlasti poslale su još dvije jedinice iz protuterorističke službe, koja je imala važnu ulogu u borbi protiv Islamske države, kako bi pretražile područje. Pronađeni su dokazi da su vojne snage bile prisutne u tom području.

Otkrivena "tajna uspjeha" zračnih misija u Iranu

Detalji o bazi i rizicima koje je Izrael preuzeo kako bi je uspostavio i zaštitio dodatno pojašnjavaju kako je ta zemlja uspjela voditi zračnu kampanju protiv neprijatelja udaljenog oko 1.600 kilometara. Baza im je omogućila da se približe bojištu, a imali su i specijalne snage i spasilačke timove.

Sigurnosni stručnjaci naveli su da su američke snage često uspostavljale privremene operativne lokacije uoči vojnih operacija. Jedna od njih bila je i u Iranu te je korištena prilikom misije spašavanja pilota početkom travnja. Amerikanci su uništili zrakoplove i helikoptere koji su ondje ostali zaglavljeni tijekom misije.

"Normalno je da se prije operacija izviđaju i uspostavljaju ovakve lokacije", rekao je Michael Knights, voditelj istraživanja u strateškoj savjetodavnoj tvrtki Horizon Engage.

Zapadna pustinjska regija Iraka golema je i slabo naseljena, što je čini idealnim mjestom za privremene baze, dodao je. Američke specijalne snage koristile su to područje tijekom operacija protiv Saddama Husseina 1991. i 2003. godine.

"Stanovnici iračke pustinje godinama svjedoče neobičnim aktivnostima, od militantnih skupina do specijalnih operativnih timova te su naučili držati se podalje", rekao je Knights.