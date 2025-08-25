VIDEO Stravični prizori iz Gaze: Izraelci pogodili bolnicu, ubijeni i novinari

Najmanje 15 ljudi, uključujući četiri novinara, ubijeno je u izraelskim napadima na bolnicu Nasser u Gazi u ponedjeljak, izvijestili su palestinski zdravstveni dužnosnici.
Reutersov snimatelj Hussam al-Masri ubijen je u prvom napadu, a fotograf Hatem Khaled ranjen u drugom, navode lokalni dužnosnici.
Izrael napao bolnicu u Gazi
Izraelska vojska i ured premijera nisu zasad komentirali napade.
Svjedoci su rekli da se drugi napad dogodio nakon što su spasioci, novinari i druge osobe požurili na mjesto prvog napada.
Reutersov prijenos uživo iz bolnice, koji je snimao Masri, iznenada je završio u trenutku prvog napada, pokazala je snimka.
Zdravstveni dužnosnici u Gazi identificirali su troje drugih novinara kao Mariam Abu Dagga, Mohammed Salama i Moaz Abu Taha. Među poginulima je i jedan spasilac.
Izrael je ubio više od 240 palestinskih novinara u Gazi od početka ofenzive 7. listopada 2023., prema Palestinskom novinarskom sindikatu.
U petak je u Gazi i okolnim naseljima službeno, po prvi put u povijesti na Bliskom istoku, proglašena glad. Četvrtina stanovništva, oko 514.000 ljudi u Gazi gladuje, a očekuje se da će taj broj tijekom rujna još rasti.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je potpunu ofanzivu i zauzimanje cijelog prostora Gaze - prva faza već je počela.