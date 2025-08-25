Obavijesti Foto Video Pretražite
VIDEO Stravični prizori iz Gaze: Izraelci pogodili bolnicu, ubijeni i novinari

25. kolovoza 2025.
Izrael napao bolnicu u Gazi
Izrael napao bolnicu u Gazi Foto: X/Screenshot
Svjedoci su rekli da se drugi napad dogodio nakon što su spasioci i novinari požurili do mjesta prvog napada.
