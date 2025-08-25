VIDEO Stravični prizori iz Gaze: Izraelci pogodili bolnicu, ubijeni i novinari

Najmanje 15 ljudi, uključujući četiri novinara, ubijeno je u izraelskim napadima na bolnicu Nasser u Gazi u ponedjeljak, izvijestili su palestinski zdravstveni dužnosnici.

Reutersov snimatelj Hussam al-Masri ubijen je u prvom napadu, a fotograf Hatem Khaled ranjen u drugom, navode lokalni dužnosnici.

Izrael napao bolnicu u Gazi Foto: Afp

Izraelska vojska i ured premijera nisu zasad komentirali napade.

Svjedoci su rekli da se drugi napad dogodio nakon što su spasioci, novinari i druge osobe požurili na mjesto prvog napada.

Reutersov prijenos uživo iz bolnice, koji je snimao Masri, iznenada je završio u trenutku prvog napada, pokazala je snimka.

Zdravstveni dužnosnici u Gazi identificirali su troje drugih novinara kao Mariam Abu Dagga, Mohammed Salama i Moaz Abu Taha. Među poginulima je i jedan spasilac.

Izrael je ubio više od 240 palestinskih novinara u Gazi od početka ofenzive 7. listopada 2023., prema Palestinskom novinarskom sindikatu.

Four Palestinian journalists killed after IOF struck the upper floor of the Nasser Hospital in Khan Younis.



-@Reuters cameraman Hossam al-Masri

-Al Jazeera photojournalist Mohammad Salama

-Freelancer Maryam Abu Daqqa

-NBC’s Muath Abu Taha



Stop this madness. pic.twitter.com/z5D2sOiSW2 — لينة (@LinahAlsaafin) August 25, 2025

U petak je u Gazi i okolnim naseljima službeno, po prvi put u povijesti na Bliskom istoku, proglašena glad. Četvrtina stanovništva, oko 514.000 ljudi u Gazi gladuje, a očekuje se da će taj broj tijekom rujna još rasti.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je potpunu ofanzivu i zauzimanje cijelog prostora Gaze - prva faza već je počela.