U Njemačkoj su u nedjelju održani izbori, a izabran je i novi kancelar – predsjednik CDU-a Friedrich Merz.

Prema službenim privremenim rezultatima, Unija CDU/CSU osvojila je 28,6 posto glasova; Alternativa za Njemačku (AfD) povijesno visokih 20,8; SPD povijesno niskih 16,4 posto; Zeleni 11,6 te stranka Ljevica 8,7. Sada je na redu postizborna kombinatorika.

Situaciju u Njemačkoj nakon izbora pratio je reporter Dnevnika Nove TV Danijel Vrbota.

Danijel Vrbota, reporter Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

Vrbota je izvijestio da je Merz najavio da želi složiti koalicijsku vladu do Uskrsa, no za to mu je potrebna velika koalicija te dogovor sa SPD-om koji je na ovim izborima ostvario loš rezultat.

S druge strane, AfD je udvostručio svoju potporu među glasačima. A sve jače podjele u zemlji pojačava i činjenica da je AfD na istoku osvojio više glasova nego sve druge stranke zajedno.

Vrbota je o svemu razgovarao sa zastupnikom u Bundestagu Josipom Juratovićem.

Josip Juratović, zastupnik u Bundestagu Foto: Dnevnik Nove TV

"Očekivao sam bolji rezultat za SPD jer je Olaf Scholz kao kancelar vodio dosta dobru politiku u najtežoj situaciji za Njemačku još od Drugog svjetskog rata. Imali smo pandemiju, transformaciju poljoprivrede, rat u Ukrajini i, najnovije, Njemačka je shvatila da mora misliti i na obranu. Pripremamo sada EU da se možemo u slučaju najgoreg obraniti", rekao je Juratović.

Juratović naglašava da Merz ideje za buduće koalicijske pregovore preuzima od Scholza koji ih je već spominjao. Smatra da se uloga Njemačke, zajedno s drugim zemljama, treba ojačati te da se treba raditi na jačanju poljoprivrede i obrane. "Moramo se osloniti na sebe. Dosad smo se previše oslanjali na američki utjecaj te na njihove snage. Trebamo stvoriti svoju obranu."

Osvrnuo se i na odnos Njemačke i Hrvatske, za koji smatra da je oduvijek bio dobar. "Mislim da je važno da se ta tradicija nastavi. Ponajprije kod uspostave jedne formacije po pitanju jačanja Europske unije. Jedino se tako možemo zaštititi", zaključio je Juratović.

Pročitajte i ovo opća skupština UN-a Izglasana ukrajinska rezolucija! Pogledajte kako su države glasale

Pročitajte i ovo PLENKOVIĆEV KOALICIJSKI PARTNER Penava o slučaju Dabro: "Nećemo glasati za skidanje imuniteta! Ako nema Dabre, nema 76 ruku"