Sukobi policije i prosvjednika izbili su u nedjelju u Ateni zbog željezničke nesreće u Grčkoj ranije ovog tjedna u kojoj je poginulo najmanje 57 ljudi.

Studenti sveučilišta i željeznički radnici prosvjedovali su u središtu Atene zbog nesreće, najsmrtonosnije u grčkom sjećanju.

Prosvjednici su palili kante za smeće i bacali molotovljeve koktele, a policija je odgovorila suzavcem i šok granatama u središtu grčke prijestolnice, zabilježili su novinari AFP-a.

Prema podacima policije oko 7500 ljudi okupilo se ispred parlamenta u Ateni opremljeno transparentima, odazivajući se pozivu studenata, željezničara i zaposlenika u javnom sektoru.

Pustili su stotine crnih balona u nebo u znak sjećanja na žrtve sudara putničkog vlaka iz Atene za Solun i teretnog vlaka u utorak navečer.

"Osjećamo ogroman bijes", rekao je za AFP sindikalac Mihalis Hasiotis koji se pridružio povorci.

A large protest took place in Athens today over the #greecetraincrash. Much of #Greece society does not consider this an accident, rather it holds the government responsible for obsolete infrastructure. pic.twitter.com/DnH8uNMEa5