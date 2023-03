Snimka strijeljanja ukrajinskog vojnika šokirala je svijet, a nju povezuju sa zloglasnom skupinom Rusič, kojoj je na čelu Aleksej Milčakov - Srbin.

Na neki način postao je lice ukrajinskog otpora. Timofij Mikolajovič Šadura povukao je zadnji dim cigarete i prije nego što će u njega hladnokrvno ispucati cijeli rafal, egzekutorima u lice ispalio je: 'Slava Ukrajini'.

Notorious Russian neo-nazi Alexei Milchakov recently sat down for an “interview” in which he spoke about his time in Luhansk, eastern Ukraine, in 2014, and how much he enjoyed cutting off the ears of Ukrainian soldiers and smelling the scent of burning human flesh. A monster. https://t.co/6o71QQB9MW