Društvenim mrežama proširila se snimka koja prikazuje kako su ruski vojnici ubili ukrajinskog ratnog zarobljenika čije su zadnje riječi bile "slava Ukrajini".

Na društvenim se mrežama proširila snimka koja, čini se, prikazuje kako su ruski vojnici ubili nenaoružanog ukrajinskog ratnog zarobljenika. Na njoj se vidi muškarac u ukrajinskoj uniformi koji puši cigaretu i u jednom trenutku kaže "slava Ukrajini", nakon čega je u njega ispaljen rafal metaka.

This soldier is a Ukraine hero.



The Russians decided to film his murder.



He decided that his last words would be “glory to Ukraine”.



He was shot with dozens of bullets just seconds later. pic.twitter.com/9WWjke6Udz