Tenkovi, mlazni avioni, raketni bacači. Napuhani mamci koriste se i u ukrajinskom ratu, a prema procjenama češke tvrtke koja ih isporučuje Ukrajini, Rusi dobar dio municije troše na napuhance.

Rusi se hvale kako masovno uništavaju vojnu opremu koja Ukrajini stiže sa Zapada, a Forbes piše kako je cijela priča možda doslovno prenapuhana.

Iz češke tvrtke Inflatech za tamošnje medije kažu kako vjeruju da su više od trećine HIMARS-a za koje Rusi tvrde da su ih uništili zapravo bili njihovi napuhani mamci.

Vojtech Fresser iz tvrtke za Češku TV rekao je da Inflatech mjesečno proizvede 35 napuhanaca. Cilj takvih mamaca je navesti ruske snage da troše svoju municiju. Njihovi mamci rade se od sintetičke svile, a osim raketnih bacača, mogu producirati i lažne tenkove i avione.

Tvrtka Inflatech proizvodi mamce za zavaravanje u ratu u Ukrajini - 3 Foto: Afp

U sebi imaju uređaj za zagrijavanje zraka, pa se mogu uočiti na infracrvenim senzorima. Cijena im je nekoliko desetaka tisuća dolara, što je ipak znatno povoljnije od nekoliko milijuna, koliko košta pravi tenk.

Czech TV @ReporteriCT: Czech 🇨🇿 production of inflatable decoys HIMARS, which are delivered to Ukraine 🇺🇦

(English subtitles added) pic.twitter.com/wiyKTjCRSK