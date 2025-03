Dopisnik iz Washingtona: "Rekli su da Hrvatska vrvi korupcijskim i financijskim aferama u koje su umiješani dijelovi vlasti"

Da se situacija u svjetskim odnosima mijenja iz sata u sat smatra Ivica Puljić, dopisnik Al Jazeere iz Washingtona. Podsjetio je kako u utorak navečer američki predsjednik Donald Trump treba održati govor posvećen stanju nacije, a u njemu se mogu očekivati neke nove informacije.

"Vjerujem da će Ukrajina i Rusija zauzeti ključno mjesto u njegovom govoru koji se već naziva povijesnim, iako ga još nismo ni čuli", komentirao je ivica Puljić.

Dopisnik smatra kako i dalje treba očekivati pritiske Donalda Trumpa na Volodimira Zelenskog, koji traži i javnu ispriku nakon svađe u Bijeloj kući

"Može doći do jednog paradoksa. Naime, Vladimir Putin pokušava svrgnuti Volodimira Zelenskog s vlasti i sada će mu to možda omogućiti Amerikanci, što je dosad neviđena situacija. Možete zamisliti da je u Drugom svjetskom ratu Amerika promijenila stranu? Sada to, u nekoj blažoj varijanti, možemo vidjeti jer su potpuno na ruskoj strani. Dakle, ukidaju pomoć Ukrajini, ublažavaju ili će potpuno ukinuti sankcije Rusiji. Apsolutno neviđena situacija u američkoj politici", kaže Ivica Puljić.

Do prije šest tjedana, podsjetio je novinar Al Jazeere, Sjedinjene Države su predvodile svijet u obrani demokracije: "A sada su ruski saveznik koji čini sve da uništi i svoju vlastitu demokraciju".

Ivica Puljić komentirao je i mogući mirovni sporazum.

"Rezultatski, Rusiji ide najmanje 20 posto ukrajinskog teritorija, Americi najmanje 50 posto ukrajinskih minerala, a Ukrajini - 100 posto slava Ukrajini", rekao je Puljić.

Što se tiče carinskog rata koji već sada ima utjecaj na dionice, Ivica Puljić smatra da će on trajati ovisno o tome koliko će dugo trajati da "istina dopre do američkih građana, a pogotovo onih koji su na Trumpovoj strani".

No, aktualnog američkog predsjednika, kaže dopisnik, prate oni koji prate i desničarske medije sklone teorijama zavjere i laganju. Svi drugi mediji za njih su "izdajnički, liberalni i komunistički".

"Ono što može zaustaviti Trumpa su ljudi koji na vlastitoj koži osjećaju posljedice njegove politike u ovome blitzkriegu. Ljudi koji su otpušteni na jedan jako grub način, a njih je jako puno u Federalnoj vladi, ljudi koji će osjetiti ove carine koje Trump nameće prije svega susjednim zemljama. To su ljudi koji možda neće imati dovoljno novca da kupe proizvode. Ovdje je prava pomama oko jaja, ona su strašno skupa. Trumpova ministrica poljoprivrede je ljudima putem televizije poručila da ako su im skupa jaja, neka nabave kokoši koje ih mogu snijeti", objasnio je Puljić koji je uvjeren da će to ljudima postati jasno i da više neće slijepo slijediti ideologiju.

"Tada će Trump morati reterirati, a do tada će vijesti biti slične kao i ovih dana", zaključuje gost Dnevnika Nove TV.

Hrvatska u carinskom sukobu

Stopiranje hrvatskog pristupanja OECD-u nije usmjereno protiv Hrvatske, smatra Puljić, već se radi jednostavno o carinskom sukobu SAD-a i EU.

"Hrvatska je samo dio jedne velike cjeline. U načelu su ljudi zadovoljni onime što je Hrvatska napravila, ostvarila je značajan napredak, ali kad je u pitanju trgovinski odbor - tu je krenulo neočekivanim putem. Moramo vidjeti kako će se odvijati ta situacija s EU i Sjedinjenim Državama. Članstvo Hrvatske u OECD-u predviđa se za prvu polovicu 2026.", rekao je i dodao da su mu iz OECD-a rekli da je Hrvatska na dobrom putu, ali da vrvi korupcijskim i financijskim aferama u koje su umiješani dijelovi vlasti i to će sigurno biti problem za Hrvatsku u budućnosti.

