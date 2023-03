Točno je 10 godina pontifikata pape Franje. Proslavio ga je skromno, na misi s kardinalima u Rimu. Desetljeće pontifikata pape Franje analizirala je urednica vanjske politike i reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

Papa Franjo je dosad posjetio 60 zemalja, imenovao 111 kardinala i proglasio oko 900 novih svetaca.

Papa Franjo, 266. po redu, odmah je pokazao skromnost i jednostavnost, često pozivajući na brigu za najsiromašnije i najpotrebitije. Prvo putovanje izvan Rima bilo je ono na Lampedusu, talijanski otok na koji stižu tisuće migranata koje se smatra ilegalnima.



S papom Franjom se dosad pet puta susrela i urednica vanjske politike i reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Petrović, koja je analizirala desetljeće njegova pontifikata.

''Dosta je neuobičajeno komentirati okruglu obljetnicu jednog pontifikata, obično ga se analizira kada završi. No, u ovom pontifikatu je puno toga neuobičajeno. Taj je pontifikat je zapravo započeo na način koji je papu Franju, što nije dobro ne samo zbog pape, nego i zbog kompletne vjerničke i ateističke javnosti, stavio u ideološki kontekst. Započelo je to izjavom u avionu ''Tko sam ja da sudim?'' koju je svatko razumio na svoj način'', smatra Petrović.

Papa Franjo: "Ljudi s homoseksualnim tendencijama djeca su Božja. Bog ih voli. Osuđivati takvu osobu je grijeh"



Neki su tu izjavu, dodala je, razumjeli kao da papa podržava istospolne brakove, no: ''Ta je izjava izvučena iz konteksta. Malo tko u Hrvatskoj uopće čita integralne papine govore i nagovore'', upozorila je Petrović dodavši da to nije jedini sličan slučaj.



Podsjetila je i na susret pape Franje s čelnikom ruske pravoslavne crkve patrijarhom Kirilom na Kubi, koji se dogodio prije nego što je došlo do kompletnog loma unutar pravoslavne crkve: ''No, sve točke njihove zajedničke deklaracije pale su u vodu s ratom u Ukrajini. Ne doktrinalne, ali ove koje se tiču političkih stvari''.



Mnogi se pitaju može li papa sada biti mirovni posrednik u tom procesu, a Petrović objašnjava: ''Papa je jako puno uložio u taj susret s Kirilom, koji mu sada više ne može biti sugovornik. On je tu, prema stavovima mnogih, žrtvovao i ukrajinsku crkvu i čak kauzu blaženog Alojzija Stepinca za koju je čvrsto vjerovao da bi morao doprinijeti tome da se ne odvije u ekumenskom nesuglasju''.

Papa želi razgovarati s Putinom: "Rat u Ukrajini nije vođen samo interesima ruskog carstva"



''Pontifex mora ponuditi mirovnu posredničku ulogu, ali bojim se da ona nije moguća jer Sveta stolica kao međunarodnopravni subjekt nema više taj kapacitet, a ne može se osloniti na prilično dezorijentiranu svjetovnu, prije svega zapadnu diplomaciju. Papa sve i da hoće nema više sugovornika tamo'', kazala je Petrović, čiju detaljnu analizu 10 godina pape Franje na čelu Katoličke crkve pogledajte u videu.

