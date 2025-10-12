Norveški Nobelov institut pokrenuo istragu, uočili veliku nepravilnost: Sve su razotkrile kladionice

Norveški Nobelov institut zatražio je pomoć međunarodnih IT stručnjaka da istraže sumnjivo klađenje nekoliko sati prije objave dobitnika Nobelove nagrade za mir.

Po pisanju lista Dagbladet u nedjelju, direktor instituta Kristian Berg Harpviken rekao je da je angažirano nekoliko stranih agencija. Nije rekao koji međunarodni partneri sudjeluju u istrazi.

Neobično klađenje potaknulo je nagađanja o mogućem curenju informacija iz instituta.

Međutim, Harpviken je rekao kako u to ne vjeruje, sugerirajući umjesto toga da je organizacija možda bila meta kibernetičke špijunaže.

Govoreći za list, rekao je da se vjeruje da su počinitelji imali financijski motiv, ali da se ne može isključiti niti političku pozadinu.

Čelnica venezuelanske oporbe María Corina Machado nije bila smatrana favoritom, no broj oklada na njezino ime porastao je nekoliko sati prije nego je objavljeno da je ona dobitnica nagrade.

Po pisanju listova Aftenposten i Finansavisen, vjerojatnost da će ona pobijediti iznenada je preko noći skočila u nebesa u jednoj kladionici nekoliko sati prije objave odluke.

Nobelov institut pokrenuo je zato istragu.

Po izvješćima, nekoliko iznosa od pet znamenki stavljeno je na njezino ime te noći.

Jedna osoba uložila je 67.820 američkih dolara. To je bila prva oklada ikada te osobe na toj platformi.