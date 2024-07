Raketa koja je u ponedjeljak pogodila dječju bolnicu u Kijevu identificirana je kao ruska krsteća raketa Kh-101. Analiza stručnjaka za rakete i javno dostupnih dokaza dokazala je da se radi o ruskoj raketi i opovrgnula tvrdnje proruskih profila na društvenim mrežama.

Istraživački portal Bellingcat proveo je analizu koristeći snimke s društvenih mreža kao i 3D model rakete. S njihovom analizom slaže se i stručnjak, Fabian Hoffmana, doktoranda na Sveučilištu u Oslu koji se specijalizirao za tehnologiju raketa.

Enhanced resolution video imagery once again and very clearly demonstrating that the missile is a 🇷🇺 Kh-101. Why?



- Highly visible TRDD-50A turbofan engine (rear section)

- Two relatively long wings (mid section)

- blunted nose (top section)



H/T to @zakarpatfan for the video. pic.twitter.com/AJ3EywdxQ5