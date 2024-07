VIDEO/FOTO Zelenski objavio snimku iz razorene dječje bolnice: "Važno je da svijet vidi što Rusija radi i što ona jest"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na svojem profilu na X-u video razorene dječje bolnice u Kijevu.

Ruske rakete pogodile su tijekom ponedjeljka nekoliko ukrajinsnki gradova, a među njimai Kijev. Razorno raketiranje usmrtilo je najmanje dvadeset osoba, a pogođena je i dječja bolnica Okhmatdyt u Kijevu. Tijekom raketiranja umrlo je sedmero djece koja su se tamo liječila.

"Okhmatdyt dječja bolnica u Kijevu jedna je od najvažnijih DJEČJIH bolnica ne samo u Ukrajini već i u Europi. U njoj su spašene i liječene tisuće djece.

Nakon ruskog napada pod ruševinama su zarobljeni ljudi, a točan broj ozlijeđenih još nije poznat. U ovome trenutku svi pomažu ukloniti ruševine, kako doktori tako i civili"; naveo je u objavi.

Snimka pokazuje stanje u kojem se bolnica nalazi - razrušeni zidovi na cesti, dim i prašina izdižu se nad bolnicom. Ono što je ostalo od unutrašnjosti bolnice u neredu je, a na podu se vide kapi krvi. Svi kreveti su prazni jer su pacijenti u međuvremenu evakuirani.

