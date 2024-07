VIDEO Turiste dočekala skloništa i vreće s pijeskom u slučaju napada

Turisti koji su ovo ljeto pohrlili na crnomorske plaže na poluotoku Krimu, koji je 2014. anektirala Rusija, susreću se s novom sumornom stvarnošću - skloništima podignutim u slučaju bombaškog napada te s vrećama s pijeskom.

Već više od dvije godine plaže na ovome poluotoku koji je Moskva anektirala 2014., samo su na korak daleko od silovitog ratnog vihora u Ukrajini. Prošli su mjesec od krhotina projektila što su ih ispalili Ukrajinci smrtno stradale četiri osobe, među kojima i dvoje djece. To se dogodilo na plaži u gradu Sevastopolju, pri čemu je ozlijeđena još 151 osoba.

😮 Comfortable shelters have appeared on the notorious Uchkuivka beach in the temporarily occupied Crimea, where the Russian military killed vacationers



The tourist season is in full swing pic.twitter.com/1MkoYX40J7