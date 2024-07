Nakon ruskih raketnih napada diljem Ukrajine poginulo je barem 20 osoba, javljaju ukrajinske vlasti.

Gradonačelnik Kijeva potvrdio je da je napadnuta dječja bolnica Okhmadyt. U napadu je poginulo barem sedmero djece, a nakon njega bolnica je evakuirana.

Barem desetero ubijeno je u centralnom gradu Krivi Rih, a troje u istočnome Pokrovsku.

Napad na Krivi Rih potvrdio je na Telegramu Oleksandr Vilkul, šef vojne uprave u tome gradu, da je osim desetero umrlih, ozlijeđeno 31 osoba, od kojih je desetero teško ozlijeđeno.

Pročitajte i ovo Napadi dronovima Žestoke borbe vode se u istočnoj Ukrajini: Rusija prekinula opskrbu strujom i vodom

Volodimir Zelenski, koji je u posjetu Poljskoj, rekao je da je Rusija ispalila oko 40 raketa na brojne mete diljem zemlje i time izvršila masivan napad na Ukrajinu.

"Kijev, Dnipro, Krivi Rih, Slovjansk, Kramatorsk... Više od 40 raketa različitih tipova pogodilo je stambene zgrade, infrastukturu i dječju bolnicu", rekao je Zelenski.

Kyiv, ce matin... Plusieurs frappes, des immeubles résidentiels et Okhmadyt - le plus grand centre médical consacré à l'enfance visés..



Bilan provisoire : 9 victimes selon le maire Klytchko, les opérations de secours continuent...



Plus de 40 missiles de différents types ont été… pic.twitter.com/NvotXOdLul