"Ubili smo pogrešne ljude": Otkrivene tajne britanske vojske, detalji upućuju na ratni zločin

Velika Britanija je pokrenula veliku istragu o navodima da su britanske specijalne snage počinile ratne zločine tijekom služenja u Afganistanu između 2010. i 2013. godine. Istražuje se i je li bilo naknadnog prikrivanja zločina.

U istrazi se čulo da su btiranske trupe za zabavu bacale afganistanske zarobljenike s viličara, a vojnik koji je izrazio zabrinutost zbog ubojstva trojice poljoprivrednika u raciji specijalnih snaga nazvan je "apologetom koji voli talibane".

Zviždači Monica Grenfell, bivša novinarka, i Christopher Green, koji je bio dio Vojne rezerve, kontaktirali su Istragu o Afganistanu kako bi dali iskaz nakon što je predsjednik izdao zahtjev za informacijama, piše Sky News.

Oba svjedoka govorila su iza zatvorenih vrata, a u utorak su objavljeni samo redigirani odlomci.

"Ubili smo pogrešne ljude"

Christopher Green, koji je služio između siječnja i rujna 2012., ispričao je o ubojstvu trojice braće koji su bili poljoprivrednici u selu Rahim. Upucani su tijekom planirane operacije pritvaranja za koju je Green rekao da mu je opisana kao operacija koja je "pošla po zlu", prisiljavajući specijalne snage da zakonito pucaju "u samoobrani".

Rekao je da je obavještajni tim njegove jedinice bio "prilično jasan da ništa ne sugerira da su sinovi bili išta drugo osim farmera, a još manje da su bili talibanski zapovjednici".

Green je pokušao izraziti zabrinutost zbog ubojstva farmera, a svoje sumnje prijavio je časniku za vezu i naišao na ogorčenost jer dovodi u pitanje postupke SAS-a (britanskih specijalnih jedinica).

"U nekom trenutku me je nazvao 'apologetom koji voli talibane'", dodao je.

Green je rekao da je zatražio snimku ubojstava kako bi bolje razumio incident i "surađivao s lokalnim stanovništvom kako bi pokušao smiriti situaciju". Međutim, unatoč tome što je imao odgovarajuće odobrenje za pregled videa, pristup mu je odbijen, navodi se u istrazi.

U istrazi se čulo da je majka braće, Bebe Hazrata, navodno primila ekvivalent od 3634 funti (oko 4200 eura) u gotovini od britanske vlade nakon smrti sinova, što je opisano kao "isplata pomoći".

Green rekao je predsjedavajućem istrage, lordu sucu Haddon-Caveu, da je to bila vrlo neobična politika koju je vidio kao "priznanje krivnje da smo ubili pogrešne ljude".

"Zabava" s viličarom

Monici Grenfell, koja je radila kao kuhinjska radnica i skladištarica u britanskim specijalnim snagama, rečeno joj je da su vojnici za zabavu bacali zatvorenike s viličara.

U istrazi je rekla da je upoznala vojnika koji joj je ispričao o zlostavljanju zatočenika: "Posebno se sjećam da mi je rekao da bi stavljao zatvorenike na viličar, podizao ih i vozio vrlo brzo tako da bi pali."

Rekla je da "nikada nije bila nigdje gdje je bilo tako loše kao tamo", s osjećajem da su ljudi kao pušteni s uzice.

Istraga također ispituje je li Kraljevska vojna policija prikrivala nezakonite aktivnosti te provela neadekvatnu istragu.

U okviru Operacije Northmoor, istrage vrijedne 10 milijuna funti pokrenute 2014. godine radi ispitivanja navoda o pogubljenjima od strane SAS-a, uključujući i pogubljenja djece, nije podignuta nijedna optužnica.

Daljnja istraga Kraljevske vojne policije, kodnog naziva Operacija Cestro, rezultirala je time da su tri vojnika prijavljena Tužiteljstvu vojske, ali nitko nije procesuiran.

Glasnogovornik Ministarstva obrane izjavio je: "Vlada je u potpunosti predana podršci Neovisnoj istrazi u vezi s Afganistanom dok ona nastavlja svoj rad i iznimno smo zahvalni svim bivšim i sadašnjim obrambenim djelatnicima koji su do sada dali iskaze."

"Također ostajemo predani pružanju podrške koju naše specijalne snage zaslužuju, a istovremeno održavamo transparentnost i odgovornost koju britanski narod s pravom očekuje od svojih oružanih snaga."

Istraga se nastavlja.