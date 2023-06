Istina o "kanibalskoj" drogi zbog koje ljudi navodno žvaču staklo i mogu skakati sa zgrade, a da se ne ozlijede

Mirni engleski gradić Stoke-on-Trent postao je globalna prijestolnica moćne droge poznate kao majmunska prašina. Supstanca navodno one koji je konzumiraju pretvara u superjake zombije u stanju sažvakati staklene prozore i sposobne skakati s visokih zgrada, a da se ne ozlijede.

Jeftini prljavo bijeli prah koji sadrži laboratorijski proizvedene stimulanse zvane katinoni postao je poznat u svibnju kada je Jack Brereton, konzervativni zastupnik, uspio natjerati vladu da pokrene istragu o tome treba li kantonine svrstati u drogu klase A, što bi ih u britanskom sustavu klasifikacije štetnosti droga izjednačilo s heroinom i kokainom.

U živopisnom govoru u Donjem domu parlamenta prošle godine Brereton je pozvao na doživotne zatvorske kazne za dilere supstancom. Obavijestio je kolege zastupnike da je majmunska prašina povezana s izvješćima o jedenju lica u Americi, gdje je tvrdio da je poznata kao kanibalska prašina.

Rekao je da je u Stokeu muškarac koji je uzeo drogu jeo stakleni izlog lokalne trgovine, što je priča koja se nakon toga beskonačno ponavljala u britanskim medijima, a policajci su korisnike uspoređivali s Hulkom.

Mnogo je toga očita besmislica. Policija Staffordshirea rekla je za VICE News da ne zna ništa o incidentu s jedenjem staklenih prozora. Katinoni ne daju korisnicima supersnagu. Često se u tom kontekstu spominjao i viralni video koji je objavio Sky News na kojem se vidi navodni korisnik droge koji prolazi neozlijeđen nakon skoka sa zgrade. Međutim, nikad nije dokazano da je uzeo upravo tu drogu, ako je uopće uzeo ijednu.

Čak i priča o katinonima koji uzrokuju jedenje mesa urbani je mit. Majmunska prašina nije iz SAD-a i ne naziva se zombi prašinom ili kanibalskom prašinom ni u jednoj drugoj zemlji.

Prava je istina, tvrdi Vice, da uopće nije riječ o novoj supstanci, štoviše na tržištu se pod raznim imenima mogla naći još od 1960-ih. Toliko popularna nije zato što ljudima daje nadnaravne moći, pravi je razlog puno jednostavniji. Majmunska je prašina jeftina. Puno jeftinija od primjerice kokaina.

Kritičari optužuju konzervativne zastupnike da pokušavaju u Velikoj Britaniji napraviti ono što je slučaj u SAD-u već desetljećima, a to je snažnije kriminalizirati droge koje koristi siromašnija populacija u odnosu na one koje su dostupne eliti i upravo je to razlog za lovačke priče o susretima sa zombijima nadljudske snage.