Slovakinja Daniela Adamcova ispričala je kako je proteklo njezino spašavanje na Krku, ali i što misli što joj se događalo na otoku.

Slovačka državljanka Daniela Adamcova, koja je 12. rujna pronađena na Krku dezorijentirana, dala je intervju za slovački portal Terašojk, objasnivši što joj se točno dogodilo u ljeto 2021. godine. Podsjetimo, pronađena je na Krku, ozlijeđena, dezorijentirana i s gubitkom pamćenja. Govorila je samo engleski, a nije se uopće sjećala razdoblja od 20. kolovoza do 12. rujna prošle godine.

Oporavljala se u riječkoj bolnici i danima nitko nije znao tko je ona.

Potom se javila njezina sestra i stvari su se počele raspetljavati. U intervjuu za slovački medij ne isključuje otmicu kao razlog njezina boravka na Krku.

Slovački portal navodi kako je cijela priča misterij od početka do kraja, a sama Daniela kaže da je oduvijek bila energična i samostalna, pa se tako 1983. spakirala i otišla u Njemačku. Nakon otprilike godinu dana otputovala je u SAD, gdje je ostala do 2000. Tamo je završila umjetničku školu, radila u zlatarnici, a njezin nakit počeo je krasiti mnoge poznate osobe. Kad joj je 1999. pukla veza, vratila se u Slovačku.

2010. godine ponovo se vratila u SAD. Potom je radila po svijetu, da bi se nakon pet godina ponovo vratila u Slovačku. Ispričala je kako je uopće došla do Hrvatske:

"U Slovačkoj me nitko nije htio zaposliti. U lipnju 2021. slučajno sam upoznala muškarca koji mi je ponudio posao u Španjolskoj. Trebalo im je nekoliko ljudi za hotel", ispričala je Daniela. Na internetu je potražila agenciju koja pronalazi posao Slovacima u inozemstvu.

"Dogovorili smo novac i vrijeme kada će doći po mene", kaže Daniela.

Ne sjeća se o kojoj tvrtki se radi. Sve podatke pohranila je u telefon i bilježnicu koju je izgubila. Samo joj se čini da su bili iz istočne Slovačke. Na dan odlaska čekala je u stanu da dođu po nju.

"Stigli su oko ponoći. Sjećam se da su zvonili. Ali ovo je i zadnje čega se sjećam", navodi. Ne zna s kim je otišla iz stana, koliko je ljudi bilo, zapravo se dalje više ničega ne sjeća.

Njezina sjećanja završavaju u noći 20. kolovoza i počinju tek u rujnu. Nema pojma što se u međuvremenu dogodilo.

"Probudila sam se u noći. Nisam znala gdje sam i što se događa. Sjedila sam na kamenu. Bila sam prekrivena velikim prekrivačem, oblivenim krvlju. Bila sam pretučena, izudarana, krvava."

Kaže kako je mogla samo djelomično pomicati ruke. Dozivala je pomoć na engleskom. Slovačkog se uopće nije sjećala. Čak ni tko je ona. Tvrdi da joj u bolnici nisu napravili neke važne preglede, već su joj samo utvrdili da joj ozljede nije prouzročio stranac, da je imala jak potres mozga, krv u bubrezima i tvar u krvi zbog koje su joj bili paralizirani mišići.

"Ipak, sjetila sam se troje ljudi. Sjetila sam se da sam bila na većem brodu s dva muškarca i ženom. Onda se sjećam da su me odvukli na otok. Tamo je čekao još jedan muškarac. Odvukao me na taj otok. To je bilo sve čega sam se sjetila. Ali još uvijek vidim lica troje ljudi ispred sebe. Jako dobro ih se sjećam. Opisala sam ih i policiji", ispričala je.

Policija je nakon toga, tvrdi, izgubila interes.

"Gledali su se kao da znaju o kome govorim i odjednom su izgubili interes da me slušaju." Kaže da je na prstima imala nešto ljepljivo što se nije moglo skinuti i da joj zbog toga nisu mogli uzeti otiske prstiju. Boji se da je bila oteta.

"Vjerojatno su mislili da su me ubili jer sam na toj plaži bila pokrivena ručnikom, dekom ili nekim prekrivačem. Sve je to tako čudno. Također i činjenica da sam imala ljepilo na svim prstima. Kad sam se vratila kući, počelo mi se vraćati sjećanje, čak i slovački. Mislim da se to moralo dogoditi ovdje u Slovačkoj. Možda to nije bila neka prava tvrtka koju sam pronašla na internetu, nego neki prevaranti. Ne razumijem gdje sam bila od 20. kolovoza do 12. rujna i što se dogodilo u međuvremenu."

Uvjerena je da joj je netko nanio ozljede, no nije se obratila slovačkoj policiji, navodi portal.

