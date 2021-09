Čitatelj češkog portala tvrdi da zna tko je žena pronađena na Krku s ranama na glavi koja se ničega ne sjeća.

Misterij žene pronađene na Krku s ozljedama glave i amnezijom mogao bi možda razriješiti Čehinja koja sa suprugom boravila turistički u Hrvatskoj.

Pronađena žena je, tvrdi, Slovakinja koja je Hrvatskom putovala sama, a u pokušaju da izbjegne dvotjednu karantenu pri povratku u Slovačku isključila je mobitel i iz njega izvadila SIM karticu.

"Upoznala sam je u četvrtak, 9. rujna u Drveniku, kod Makarske" kaže Čehinja za portal TN.cz. "Rekla nam je da je u mirovini te da njezini poznanici još uvijek rade te da zato sama putuje", ispričala je čitateljica ovog portala. Ipak, ni ona ni njezin muž ne sjećaju se imena žene niti dijela Slovačke u kojem živi.

Sa Slovakinjom je ovaj češki par razgovarao o cijepljenju. "Ona se nije htjela cijepiti i zato se bojala da će morati u karantenu kad se vrati, a to nije htjela", kaže Čehinja kojoj portal ne navodi ime. Navodno zbog toga s njom nisu htjeli putovati ni njezini zaposleni poznanici, jer su se bojali dvotjedne karantene kad se vrate u zemlju.

Žena koju su sreli u Drveniku iz Slovačke je doputovala vlakom, a htjela je hrvatsku proputovati od juga do sjevera samo s ruksakom na leđima. Namjeravala je posjetiti i Liku.

Ovi češki turisti tvrde da njihova sugovornica nije djelovala zbunjeno, kakvom je opisana žena koja je s ozljedama pronađena na Krku. "Bila je vrlo inteligentna. Rekla nam je da je neko vrijeme provela u Engleskoj tako da je dobro govorila engleski.

Glasnogovornik češke policije, David Schön, potvrdio je da su upoznati sa slučajem. "Dobili smo informacije o ženi od svjedoka. Proslijedili smo ih hrvatskoj policiji i, ukoliko bude potrebno, pomoći ćemo u istrazi", rekao je Schön.

No, Dejan Hriljac, načelnik Policijske postaje Krk, u razgovoru za Dnevnik Nove TV otkrio je da su dosad dobili mnoštvo dojava iz svijeta, ali da zasad niti jedna nije bila korisna.

"Zaprimili smo 30-ak mailova iz raznih zemalja, spomenut ću Francusku, Nizozemsku, Veliku Britaniju, SAD, zemlje u okruženju i, naravno, Hrvatsku. U tim mailovima ljudi su dostavili fotografije osoba za koje sumnjaju i sliče osobi koja je pronađena s tekstualnim opisima gdje žive, čime se bave, otkud ih poznaju i tko bi one u stvari mogle biti. Sve te mailove se detaljno provjerava i filtrira konkretna imena kroz baze stranaca koji su bili u Republici Hrvatskoj, no dosad nismo došli do korisnih saznanja", rekao je Hriljac.