Slovačka državljanka Daniela Adamcova, koja je 12. rujna pronađena na Krku, još uvijek je dezorijentirana i nije u stanju pružiti liječnicima potrebne informacije. U međuvremenu, javila se njezina sestra, koja bi mogla preuzeti skrb o njoj, čim se za to steknu zdravstveni uvjeti.

Stanje slovačke državljanke Daniele Adamcove, pronađene na Krku, za čijim identitetom se tragalo devet dana, nepromijenjeno je. Još uvijek joj se nije vratilo pamćenje, tako da će do daljnjega ostati na promatranju u Klinici za psihijatriju riječkog KBC-a, potvrdio nam je to u četvrtak Edi Jurković iz Službe za odnose s javnošću riječke bolnice. Kako nam je također kazao, uspostavljen je kontakt s njezinom sestrom, no nikakva daljnja procedura u postupanju nije moguća sve dok se ne oporavi. O detaljima Jurković nije htio govoriti.

U slovačkom veleposlanstvu u Zagrebu kazali su nam kako se trenutačno svi kontakti vezani za pronađenu ženu sa njoj bliskim osobama u Slovačkoj vode preko policije. Veleposlanstvo, kako su kazali, čeka eventualni zahtjev iz MUP-a da bi mogli poduzeti korake iz svoje nadležnosti.

Brojna pitanja ostala su neodgovorena: primjerice, kada je i u kojim okolnostima Adamcova došla u Hrvatsku te što se događalo neposredno prije njezina pronalaska na Krku. Nimalo jasnije nije ni što će biti u bliskoj budućnosti s Danielom Adamcovom. U uobičajenoj situaciji diplomatsko predstavništvo kontaktiralo bi obitelj, no iz policije se još nisu obratili nadležnom veleposlanstvu. Također, neki liječnici u svojim vrlo uopćenim izjavama za medije, kao mogući uzrok amnezije navode traumatsko iskustvo i šok, no ostaje nejasno i je li njezino trenutno stanje dezorijentiranosti uzrokovano šokom koji je žena pretrpjela neposrdno prije pronalaska, ili je njezino stanje dugotrajnije.

Sve nadležne službe slažu se u ocjeni da se definitivno radi o jedinstvenom slučaju, kakav još nije zabilježen, a koji više nalikuje filmskom scenariju. I u riječkoj bolnici, kao i u Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, kažu kako u svojoj karijeri nisu naišli na sličnu životnu priču.

Pedesetsedmogodišnja žena skoro četvrt stoljeća živjela je i radila u Americi, a bavila se izradom nakita, koji su nosile i filmske zvijezde poput Brigitte Bardot i glumci iz Prijatelja. Posljednjih godina boravila je u Slovačkoj, a kako se i u kojim okolnostima našla u Hrvatskoj, bit će razjašnjeno tek kad se oporavi.