Primorsko-goranska policija i dalje nastoji riješiti misterij identiteta žene koja je prije devet dana pronađena na teško pristupačnom terenu u okolici Dobrinja na otoku Krku.

Vijest o ženi nepoznata identiteta koja govori engleski jezik s britanskim naglaskom prenijeli su brojni svjetski mediji, no još uvijek nema nikakvih informacija tko je ona i kako je došla u Hrvatsku.

Njezino zdravstveno stanje je stabilno i nakon što liječnici daju zeleno svjetlo ona će biti predana na brigu djelatnicima centra za socijalnu skrb.



U međuvremenu, policija nastoji otkriti tko je ona, provjerili su njezine otiske u hrvatskoj bazi podataka, no ondje ih nisu našli, u novčaniku koji su vatrogasci pronašli u odbačenom ruksaku nedaleko od mjesta gdje je pronađena nesretna žena nije bilo nikakvih dokumenata, a pomoć je zatražena i od Interpola, kazao je načelnik Policijske postaje Krk Dejan Hriljac u razgovoru s reporterom Dnevnik Nove TV Domagojem Mikićem.



''U ruksaku koji je pronađen bili su kozmetički proizvodi, nešto odjeće i obuće te novčanik koji je bio prazan, bez identifikacijskih dokumenata tako da zasad još uvijek ne znamo o kome se radi'', kazao je Hriljac.

Načelnik krčke policije je kazao da im se u jako velikom broju javljaju građani iz cijeloga svijeta, ali koristi od njihovih dojava zasad još nema: ''Mi im stvarno zahvaljujemo i to je pohvalno da se javljaju. Zaprimili smo 30-ak mailova iz raznih zemalja, spomenut ću Francusku, Nizozemsku, Veliku Britaniju, SAD, zemlje u okruženju i, naravno, Hrvatsku. U tim mailovima ljudi su dostavili fotografije osoba za koje sumnjaju i sliče osobi koja je pronađena s tekstualnim opisima gdje žive, čime se bave, otkud ih poznaju i tko bi one u stvari mogle biti. Sve te mailove se detaljno provjerava i filtrira konkretna imena kroz baze stranaca koji su bili u Republici Hrvatskoj, no dosad nismo došli do korisnih saznanja''.





''Zatražili smo i pomoć Interpola i putem međunarodne policijske suradnje sve zemlje članice su obaviještene'', kazao je Hriljac, a osvrnuo se i na komentare po društvenim mrežama u kojima ljudi spominju otiske prstiju i popularni igrani američki kriminalistički serijal CSI: ''Serije su serije, a stvarnost je nešto drugo''.

''Što s tiče otisaka prstiju, oni se uzimaju i pomažu u identifikaciji, međutim, u hrvatskim bazama podataka otisaka prstiju gospođini nisu pronađeni, a putem međunarodne policijske suradnje će se probati utvrditi postoji li u njihovim bazama takva osoba'', objasnio je Hriljac.



