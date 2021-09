Pronađena žena s Krka je Daniela Adamcova koja ima osebujnu prošlost.

Daniela Adamcova je odlučila otići iz Slovačke 1984. zbog nedostatka slobode i emigrirala u "zemlju neograničenih mogućnosti". "Htjela sam ići u Australiju ili Novi Zeland, to je bio moj smjer. Osoba koja mi je sredila vizu razgovarala je s Amerikom u posljednji trenutak", kazala je Daniela 2008. godine za portal mytrencin.sme.sk i tada priznala da ne poznaje nikoga u zemlji u koju planira otići.

Planove je obitelji otkrila u zadnji tren. "Nazvala sam sestru i prijatelje, ali nitko nije htio ići sa mnom. Zato sam otišla sama'', rekla je. Danielina karijera započela je čuvanjem djece, a bavila se i kućanskim poslovima. Nakon godinu dana postala je samostalna, pronašla je vlastiti stan i počela raditi za agenciju za nekretnine.

''Tada je počeo moj život. Odlučila sam studirati na Modnom institutu za dizajn i trgovinu u Santa Monici u području modnog dizajna i umjetničkog slikarstva specijaliziranog za proizvodnju ručno izrađenog nakita. Onda sam dobila posao u draguljarnici, gdje je počeo moj interes za nakit'', kazala je 2008. godine Daniela.

''Moj tadašnji partner bio je glazbeni producent koji je poznavao ljude u filmskoj industriji. Kroz njega sam ušla u filmske studije i posudila nakit za snimanje filmova i serija'', rekla je svojevremeno Daniela.

Također, protagonisti "Prijatelja" nosili su Danielin nakit. Među ostalim poznatim osobama koje posjeduju njezin nakit su Brigitte Bardot, Barbara Streisand i zvijezde TV serije Melrose Place.

Prije odlaska u Slovačku 2000. godine, Daniela je zarađivala isključivo izradom nakita. "Tada sam to počela shvaćati ozbiljnije. Poslala sam ih u Japan, New York i Hong Kong na izložbe'', prisjetila se tada Daniela. Kazala je da je htjela probati nešto drugačije, nešto novo. ''S jedne strane, čovjek se osjeća kao kod kuće u Americi, s druge strane to je uvijek strana zemlja'', istaknula je.

Poriv za povratkom uglavnom je bila želja za obitelji. Naime, otac joj je umro kada je imala godinu i pol. ''Vidjela sam nakit koji je izrađivao za majku. Mama je također bila vješta. Lijepo je šivala.

Priznala je da se vratila u Slovačku jer joj je nedostajao dom. ''Žudjela sam biti s prijateljima, steći novu blizinu i kvalitetu obiteljskih odnosa. Svugdje u svijetu postoje dobre i loše stvari. Nigdje nije savršeno i savršeno, jer ni mi nismo savršeni. Čovjek uči cijeli život i svatko od nas treba pokušati život učiniti nečim lijepim'', zaključila je.