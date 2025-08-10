Iran brutalno zaprijetio: "Koridor će se pretvoriti u groblje Trumpovih plaćenika"

Ali Akbar Velayati, viši savjetnik vođe Islamske revolucije ajatolaha Seyeda Alija Hamneija, rekao je da će Iran spriječiti stvaranje američkog koridora u kavkaskoj regiji bez obzira hoće li se Moskva pridružiti Teheranu ili ne.

U intervjuu za Tasnim, Velayati je odbacio ideju takozvanog Zangezurskog koridora koji je osmišljen kako bi povezao Republiku Azerbajdžan s Nahčivanom.

Na pitanje o sporazumu kojim bi se SAD-u dao 99-godišnji zakup za razvoj koridora, koji se nalazi uz armensku granicu s Iranom, Velayati je rekao da će se takav koridor pretvoriti u groblje plaćenika Donalda Trumpa, a ne u rutu u vlasništvu američkog predsjednika.

Kavkaz je jedna od najosjetljivijih regija na svijetu, dodao je, rekavši da se Iran oduvijek protivio stvaranju Zangezurskog koridora, jer bi to promijenilo geopolitiku regije, prekrojilo granice i dovelo do raspada Armenije.

Napomenuo je da se planu koridora žestoko protivi i armenski narod, jer će to značiti raspad njihove zemlje.

Velayati je rekao da je armenski premijer Nikol Pašinjan u prethodnim posjetima Iranu najavio da plan za koridor ima određene štete te je izrazio svoje protivljenje njegovom stvaranju u skladu s iranskim stavovima.

Bivši ministar vanjskih poslova upozorio je da će provedba plana koridora ugroziti sigurnost Južnog Kavkaza.

"Kao rezultat toga, Iran je inzistirao da će se kretati u skladu sa sigurnošću Južnog Kavkaza, sa ili bez Rusije. Vjerujemo da se Rusija također strateški protivi tom koridoru", rekao je Velayati.

Zangezurski koridor nije samo trgovačka ruta, već politička zavjera protiv Irana i drugih susjednih zemalja, upozorio je, rekavši: "Osim Turske, koja je članica NATO-a, i ostale zemlje NATO-a žele biti prisutne u ovoj regiji. NATO želi ležati između Irana i Rusije poput zmije, ali Iran to neće dopustiti."

Ruski predsjednik Vladimir Putin više je puta upozorio da će Moskva poduzeti mjere ako Ukrajina namjerava pristupiti NATO-u, rekao je, dodajući da će Iran također spriječiti NATO da se približi svojim sjevernim granicama. "Vjerujemo da je prevencija bolja od liječenja."

Ali Akbar Velayati i Vladimir Putin Foto: Afp

Velayati je naglasio da veze između Republike Azerbajdžan i Nahčivana neće zahtijevati nikakve koridore, rekavši da za povezivanje mogu koristiti iransko tlo.

"Jednadžbe i aranžmani ove regije nisu ograničeni na dvije zemlje Azerbajdžan i Armeniju. Geopolitička promjena u regiji pomaknut će i granice Irana. Stoga imamo pravo prilično snažno braniti svoje interese", naglasio je.

Viši savjetnik Vođe Islamske revolucije dodatno je ukazao na najnovija događanja u Libanonu i američki pritisak za razoružanje Hezbolaha, rekavši: "Ovo nije prvi put da se takve rasprave pokreću u Libanonu. Takve antilibanonske zavjere bile su uzaludne u prošlosti i neće ni ovaj put nikamo dovesti. Otpor će se suprotstaviti tim zavjerama."

Velayati je rekao da je Hezbolah postao jači i da je snažno zaštitio Libanon od izraelske agresije. Upozorio je da ako Hezbolah odustane od oružja, nitko neće moći zaštititi živote, imovinu i čast libanonskog naroda.

Izjavio je da SAD i izraelski režim nikada neće uspjeti imenovati još jednog al-Julanija u Libanonu.

Komentirajući američki plan za razoružavanje iračkih Jedinica za narodnu mobilizaciju (PMU), poznatih i kao Hashd al-Shaabi, Velayati je rekao da je bivši irački premijer Nouri al-Maliki u nedavnom telefonskom razgovoru rekao da SAD i Izrael imaju planove za razoružavanje Hashd al-Shaabija u sljedećoj fazi nakon Libanona.

"Gospodin Maliki i ja naglasili smo da će se i Iran i Irak protiviti i biti protiv razoružanja, bilo da se radi o razoružanju libanonskog Hezbolaha ili iračkog Hashd al-Shaabija", izjavio je.

Upozorio je da će SAD "progutati" Irak bez prisutnosti Hashd al-Shaabija, koji igra istu ulogu u Iraku kao što Hezbolah igra u Libanonu.

Na kraju je pohvalio jemenske snage kao dragulj otpora, rekavši da imaju tjesnac Bab al-Mandab pod svojom kontrolom i da se suočavaju s planovima SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva, Australije i drugih.

"Jemenci su frustrirali cionistički režim i SAD. Otpor Sirije će rasti i u budućnosti i osujetiti izraelske zavjere", dodao je.