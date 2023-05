Iran je u četvrtak uspješno testirao balističku raketu dometa 2000 kilometara, objavili su iranski državni mediji dva dana nakon što je zapovjednik izraelskih oružanih snaga najavio moguću "akciju" protiv Teherana zbog njegova nuklearnog programa.

Iran, koji ima jedan od najvećih raketnih programa na Bliskom istoku, tvrdi da ima oružje koje može doseći Izrael i američke baze u regiji. Unatoč protivljenju Sjedinjenih Država i europskih zemalja, Teheran je rekao da će i dalje razvijati svoj obrambeni raketni program.

"Naša poruka neprijateljima Irana je da ćemo braniti zemlju i njezina postignuća. Naša poruka našim prijateljima je da želimo pomoći regionalnoj stabilnosti", poručio je iranski ministar obrane Mohammadreza Ashtiani.

Državna televizija emitirala je, kako je rekla, snimku nadograđene verzije iranske balističke rakete Khoramshahr 4 s dometom od 2000 kilometara, koja može nositi bojevu glavu od 1500 kilograma. Državna novinska agencija IRNA objavila je da se raketa zove Kheibar, a naziv je dobila po židovskom dvorcu koji su zauzeli muslimanski ratnici u ranim danima islama.

The engine enables the missile to reach speeds of 16 Mach outside the atmosphere and 8 Mach within the atmosphere. https://t.co/k0GamLybR8