Više desetaka raketa koje su palestinski militanti ispalili u Izrael aktiviralo je zračnu uzbunu u Izraelu, čiji su se stanovnici od utorka pripremali na ovakav napad. Izraelska vojska je objavila da je u manje od sat vremena ispaljeno 60 raketa te da nema vijesti o ozlijeđenima. Izrael je već odgovorio na raketiranje.

Palestinski militanti u srijedu su iz Gaze ispaliti desetke raketa. Radi se o prvom odgovoru na izraelske napade u kojem je poginulo 16 Palestinaca, među kojima je najmanje 10 civila. Objavljen je i video lansiranja raketa iz Gaze.

⚡️Video showing the launch of rockets from Gaza pic.twitter.com/CtWsnAZD4W