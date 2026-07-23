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PREZIJSKI ZALJEV

Iran pogodio tajne objekte CIA-e: Obavještajne službe istražuju je li im pomogla druga država

PišeV. S., 23. srpnja 2026. @ 07:21 komentari
Američka ambasada u Rijadu
Američka ambasada u Rijadu Foto: Afp
Amerikanci istražuju o mogućoj ulozi Rusije u napadu na objekte CIA-e u Perzijskom zaljevu.
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