Iran pogodio tajne objekte CIA-e: Obavještajne službe istražuju je li im pomogla druga država

Američke obavještajne službe istražuju je li Rusija pomogla Iranu u napadima dronovima na objekte Centralne obavještajne agencije (CIA) u zemljama Perzijskog zaljeva. Prema informacijama četiri izvora upoznata s američkim obavještajnim podacima, Moskva je navodno mogla Teheranu dostaviti podatke o cilju ili naprednu tehnologiju za bespilotne letjelice.

Izvori, koji su za Reuters govorili pod uvjetom anonimnosti, kažu da američke službe još nisu donijele konačan zaključak o mogućoj ulozi Rusije. Dodatna istraga pokrenuta je zbog preciznosti i efikasnosti napada, ali i ranije poznate ruske tehničke pomoći Iranu.

Američki dužnosnici su ranije potvrdili da je Rusija Iranu pružala pomoć u napadima na američke ciljeve u području Perzijskog zaljeva, ali istraga o mogućoj ulozi Moskve u napadima na objekte CIA-e do sada nije bila javno objavljena.

Prema ranijim izvještajima Reutersa, u ožujku su pogođena najmanje dva CIA-ina objekta, jedan u sklopu ambasade SAD-a u Rijadu u Saudijskoj Arabiji, a drugi u istočnom Iraku. Dio izvora tvrdi da je pogođeno još nekoliko objekata, ali njihove lokacije nisu otkrivene.

Jedan regionalni dužnosnik, koji je imao uvid u interni memorandum zapadne obavještajne službe, rekao je da dokument zaključuje kako je Rusija vjerojatno sudjelovala u izboru ciljeva među objektima CIA-e u regiji. Nije navedeno koja je obavještajna služba napravila taj memorandum.

Unaprijeđeni dronovi Shahed

Dvojica zapadnih dužnosnika iz Perzijskog zaljeva, rekla su da analitičari vjeruju kako su u napadu na Rijad korištene dvije verzije iranskih dronova Shahed koje je unaprijedila Rusija. U napadu nije bilo poginulih niti povrijeđenih.

Sumnje u moguću rusku pomoć dodatno su pojačane nakon prošlotjednog iranskog raketnog napada na američku zračnu bazu u Jordanu, u kojem su poginula trojica američkih vojnika.

Izvori Reutersa tvrde da je Rusija pomogla Iranu unaprijediti sposobnosti dronova Shahed za preciznije gađanje ciljeva. Također, navodno je Teheranu isporučen satelitski navigacijski sustav Kometa-M za dronove Shahed-136, koji je, prema procjenama stručnjaka, precizniji i otporniji na elektronsko ometanje.

Tajne lokacije CIA-inih objekata

CIA u inozemstvu ima urede u pojedinim državama, a poznati su kao stanice CIA-e.Tradicionalno se oni nalaze u veleposlanstvima SAD-a. Osim toga, Agencija koristi i urede, sigurne kuće, logističke centre i druge lokacije namijenjene obavještajnim i operativnim aktivnostima, čije su lokacije strogo tajne.

Američki analitičari istražuju i mogućnost da je Iran u napadu na američku ambasadu koristio ruske podatke za navođenje. Istovremeno, dio stručnjaka upozorava da je moguće da je sama ambasada bila meta, dok je stanica CIA-e pogođena slučajno.

Neki analitičari uvjereni su da bi malo koja država osim Rusije imala kapacitete i interes pribaviti tako osjetljive podatke i iskoristiti ih protiv Sjedinjenih Država.