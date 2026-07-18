Nova eskalacija na Bliskom istoku: Poginula dvojica američkih vojnika, Iran povukao drastičan potez

Dvojica američkih vojnika poginula su, a za trećim se još traga nakon iranskih napada izvedenih u Jordanu, potvrdilo je Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM). Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka, u trenutku kada su odnosi između dviju zemalja ponovno izrazito napeti.

CENTCOM je detalje incidenta objavio na društvenim mrežama.

"Dva američka vojnika poginula su tijekom borbenih djelovanja u Jordanu 17. srpnja, dok su snage Američkog središnjeg zapovjedništva zajedno s partnerskim postrojbama odbijale iranske napade balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama. Uz to, jedan se američki vojnik vodi kao nestao", priopćili su.

Dodali su kako identitet poginulih zasad neće biti objavljen, u skladu s procedurom prema kojoj se obitelji prvo moraju službeno obavijestiti, što se u pravilu čini u roku od 24 sata.

U napadu su ozlijeđena još četvorica američkih vojnika, koji su hitno prevezeni u bolnice u Jordanu. Nakon pružene liječničke pomoći svi su otpušteni, dok su ostali pripadnici postrojbe zadobili lakše ozljede i vratili se svojim dužnostima.

Američka televizijska mreža CNN izvijestila je da je od Bijele kuće zatražila komentar o pogibiji američkih vojnika.

Iran šalje dramatično upozorenje: "Vrijeme čekanja je završilo"

Iran je, prema navodima medija, svojim regionalnim partnerima, među kojima je i Hezbolah, poslao upozorenje da se pripreme za mogućnost šireg vojnog sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Kako piše libanonski dnevni list Nidaa Al Watan, iranski dužnosnici tijekom sastanaka održanih u Teheranu, na marginama nedavnog pogreba bivšeg vrhovnog vođe Alija Hameneija, saveznicima su poručili da je razdoblje iščekivanja završeno te da je vrijeme za pripreme mogućih vojnih operacija.

"Razdoblje čekanja je pri kraju. Sada morate dati prednost pripremama za moguće vojne scenarije", jedna je od poruka koju su, prema pisanju lista, iranski predstavnici uputili svojim saveznicima.

Istodobno su ih upozorili da bi eventualni novi oružani sukob mogao biti znatno opsežniji i intenzivniji od dosadašnjih te da bi se mogao odvijati na više bojišta istovremeno. Sastanci su održani nakon što su Sjedinjene Države i Izrael krajem veljače pokrenuli vojnu operaciju protiv Irana, tijekom koje je, prema navodima iz teksta, ubijen tadašnji iranski vrhovni vođa Ali Hamenei.

Iran suspendirao sporazum sa SAD-om

Iranska vlada je u subotu objavila da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više nije važeći, javlja iranska novinska agencija Fars.

Iran je suspendirao sporazum, rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Haribabadi, prema izvješću agencije Fars.

"Zauzeti smo obranom zemlje", kazao je Haribabadi u televizijskom intervjuu.

"Nažalost, Amerikanci su svojim agresivnim mjerama prekršili svoje obaveze prema Memorandumu o razumijevanju iz Islamabada", dodao je.

Pojasnio je da Iran stoga smatra da više nije dužan pridržavati se svojih obaveza dogovorenih dokumentom.

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei u pisanoj izjavi u subotu je rekao da su ponovljena američka kršenja sporazuma pokazala da je potpis predsjednika Donalda Trumpa "potpuno bezvrijedan i lišen vjerodostojnosti", prenosi Reuters.

Hamenei je rekao da Sjedinjene Države trebaju znati da iranski narod i "fronta otpora" imaju "nezaboravne lekcije" za to.

SAD i Iran u pristali na okvirni sporazum sredinom lipnja koji je trebao pripremiti put prema trajnom kraju rata. Okvirni sporazum je predviđao postizanje konačnog dogovora unutar 60 dana te otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Također, prekid vatre je bio na snazi od početka travnja, no sukob je ponovo eskalirao početkom srpnja.