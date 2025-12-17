Nevjerojatna situacija: Više od deset godina nakon nestanka pronađen izgubljeni zrakoplov

Zrakoplovna kompanija priznala je da je "ponovno pronašla" Boeing 737 koji je nestao prije više od deset godina.

Air India navodi da je još 2012. godine zagubila jedan od svojih zrakoplova u zračnoj luci Kolkata.

Putnički zrakoplov, Boeing 737-200, ostao je napušten ukupno 13 godina te je tek nedavno ponovno preuzet nakon što je zračna luka Kolkata kontaktirala Air Indiju sa zahtjevom da se zrakoplov ukloni, prema izvješćima.

Zrakoplovna kompanija suočila se i s "računom za parkiranje" u iznosu od 85.000 funti što predstavlja ukupan dug za njegovo "parkirno" mjesto tijekom tog razdoblja.

Zrakoplov je izvorno bio registriran na Indian Airlines, drugu državnu zrakoplovnu tvrtku koja se 2007. godine spojila s Air Indijom. Boeing je potom iznajmljen Indijskoj poštanskoj službi kako bi se koristio kao teretni zrakoplov, piše Daily Mail.

Izvršni direktor Air Indije Campbell Wilson navodno je izjavio da je zrakoplov prije mnogo godina povučen iz uporabe kako bi služio India Postu te da je nekako izostavljen iz brojnih službenih dokumenata. To znači da nova kompanija uopće nije bila svjesna da posjeduje taj zrakoplov zbog čega je vjerojatno i bio zaboravljen.

Ovaj događaj uslijedio je nakon teške nesreće u kojoj se putnički zrakoplov Air Indije na letu za London srušio u Ahmedabadu i u lipnju 2025. godine usmrtio 260 ljudi. U studenom je kompanija prizemljila tri zrakoplova Boeing 787-8 Dreamliner radi "opsežnih istraga" nakon ranije nesreće ove godine.