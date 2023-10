Bujična poplava usmrtila 14 ljudi, 102 se još traži: Voda je srušila kuće i mostove, oštetila vojnu bazu i potopila aute

Najmanje 14 ljudi je poginulo, a 102 je nestalo u četvrtak na sjeveroistoku Indije nakon što je jaka kiša izazvala izlijevanje ledenjačkog jezera, pokrenuvši bujične poplave niz planinsku dolinu.

Katastrofa je pogodila ukupno više od 22.000 ljudi, tvrde vlasti, a riječ je o najnovijoj u nizu smrtonosnih vremenskih nepogoda u planinama južne Azije za koje su odgovorne klimatske promjene.

"Operacije potrage poduzimaju se u uvjetima neprekidnih kiša i nabujale rijeke Teesta, koja je na mnogim mjestima odnijela ceste i mostove", rekao je glasnogovornik ministarstva obrane na platformi društvenih medija X.

SALUTE TO THE SILENT HEROES



Throughout this devastation, a silent group of heroes have been working to rescue those who have been stuck in flooded buildings.



Here's to the #Teesta Rescue Teams who are working tirelessly to save lives.#Sikkim #Darjeeling #Floods #DamBurst pic.twitter.com/F55UHJW9Td