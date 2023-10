Most uputio oštru kritiku ministru Bačiću, pogledajte što im je odgovorio

Most tvrdi da je ministar graditeljstva Branko Bačić u e-savjetovanje poslao uredbu kojom bi država hotelima naplaćivala najam državnog zemljišta daleko ispod cijene koju je odredilo stručno povjerenstvo koje je imenovala Vlada. Pozivaju Vladu da spornu uredbu povuku.

"Minimalna cijena u eurima po m2 - 4,1 euro, maksimalna 10,2 eura. A Branko Bačić ie to pretvorio u jedan i pol euro. Znate koliko se kvadratnih metara državnog zemljišta nalazi u rukama hotela i turističkih naselja kojim oni koriste svih ovih 30 god - 10,2mil kvadratnih metara", rekao je saborski zastupnik Mosta Božo Petrov.

Nije dugo trebalo čekati na odgovor ministra Bačića.

"Ne stoji, apsolutno je to kriva ocjena, to je kriva procjena Mosta koju je dao jer trgovačko društvo je vlasnik svog kompleksa i zemljišta ispod tog kompleksa. Svo ostalo zemljište ukoliko država propiše visinu naknade koja njima nije isplativa oni to neće uzeti, a onda će država ili lokalna samouprava morati to isto zemljište na svoj trošak održavati", rekao je Bačić.

