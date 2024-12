Parastoo Ahmady, iranska pjevačica, nestala je bez traga nakon što je koncert otpjevala bez hidžaba.

Pjevačica je uhićena nakon što je održala virtualni koncert na YouTubeu. 27-godišnjakinja je privedena u subotu u gradu Sari. U četvrtak je pravosuđe pokrenulo slučaj vezan za koncert na kojem je Ahmady nastupila u haljini bez rukava i ovratnika te bez hidžaba. Na koncertu su je pratila četvorica muških glazbenika, od kojih su dvojica također uhićena u Teheranu u subotu.

Ahmady je objavila video u petak uz poruku na engleskom jeziku. "Ja sam Parastoo, djevojka koja želi pjevati za ljude koje voli. Ovo je pravo koje nisam mogla ignorirati; pjevati za zemlju koju strastveno volim", prenosi Associated Press.

"Nažalost, ne znamo koje su optužbe protiv gospođe Ahmady, tko ju je uhitio ili gdje se nalazi, ali nastavit ćemo pratiti slučaj preko pravosudnih tijela", rekao je Ahmadyjin odvjetnik Milad Panahipour.

Iran je uveo stroge kazne za "promicanje golotinje, nepristojnosti, otkrivanja ili neprikladnog odijevanja". One uključuju novčane globe do 15.000 eura, bičevanje i zatvorske kazne od pet do 15 godina ili čak smrtnu kaznu za one koji ponove prijestup.

Iranski zakon zabranjuje ženama solopjevanje ili ples pred publikom miješanog spola, kao i pojavljivanje u javnosti bez hidžaba. Ženama je također zabranjeno pojavljivanje bez hidžaba pred muškarcima koji im nisu u rodu.

Tvrtke, trgovački objekti, taksisti, mediji i televizijske kuće te obrazovne ustanove sada su obavezni prijavljivati žene i muškarce koji ne poštuju te zakone ili dopuštaju promicanje golotinje i neprikladnog odijevanja, inače će biti kažnjeni.