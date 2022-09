Uragan Ian približio se u srijedu Floridi, a stanovnici floridske obale Meksičkog zaljeva ispraznili su police s namirnicama, zatrpali prozore daskama i evakuiraju se u skloništa.

Ian je ojačao u iznimno opasan uragan 4. kategorije, priopćio je u srijedu američki Nacionalni centar za uragane (NHC).

A #tornado causes severe damage in the areas of Kings Point, Delray Beach, Florida, #USA, while Hurricane Ian approaches southwest Florida, after causing damage in areas of #Cuba#Ian #Florida #HurricaneIan #Hurricane #Huracan #Cubano #PinardelRio #Viral #Climate #Rain #Storm pic.twitter.com/5KSTYIns00