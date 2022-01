Misterij nestanka 27-godišnjeg Splićanina Mateja Periša u Beogradu još traje. Traje i opsežna potraga - policijske snage, ronioci, brodovi, ali i tamošnji ribari - svi pomažu. Pretražuju se Sava i Dunav, ali i okolica noćnog kluba gdje se Mateju Perišu gubi trag.

Niti peti dan potrage nema nikakvih novosti. Istražitelji nemaju nikakav trag koji bi ih doveo do odgovora gdje se nalazi nestali mladić. Njegov otac potvrdio je kako ga o svemu istražitelji obavještavaju iz minute u minutu. Trenutačno je najveći posao pred policijom - analizirati sate i sate snimki videonadzora. Žandarmerija je sonarima pretraživala dno.

U Beogradu potragu za Matejem Perišem prati reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić koji je razgovarao s Igorom Jurićem iz Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

"Puno je vremena prošlo od kada je Matej nestao do same pretrage. Moram reći da su prijatelji jako kasnili s prijavom nestanka i tu vidim jako veliki propust", rekao je. "Apelirao bih i ubuduće da se obavezno prijavi odmah, jer je policija nakon prijave odmah krenula u potragu, ali prošlo je puno vremena. Tu vidim jedan ogroman propust, mislim da je to urodilo time da još ne znamo što se dogodilo."

Jurić je razgovarao s Matejevim prijateljima s kojima je bio u Beogradu. "Meni je bilo bitno da vidimo je li bilo incidenata te večeri. Rekli su mi da nije bilo ništa što bi ukazivalo da postoji bilo što loše i što bi moglo ukazati da će se neki incident dogoditi. Imali su jedan blagi nesporazum s konobarima u lokalu, ali to nije bio nikakav motiv da se bilo što loše dogodi. Nije bilo nikakvih čudnih situacija, potpuno normalna večer", naveo je.

Policija za pretragu ima dobru opremu. "Ovo su otežavajući uvjeti. Rijeka Sava je vrlo nezahvalna za ovakvu vrstu pretrage. Na ovom području, gdje se pretpostavlja da je Matej ušao u vodu, jako je brza. Po ljudima koji su izuzetno kompetentni da o ovome govore - svatko tko u ovo doba godine uđe u Savu, ne može izdržati dulje od pet minuta bez obzira na fizičke ili plivačke sposobnosti", komentirao je.

Pojavile su se i navodne snimke Mateja kako hoda Beogradom. "Mora reći da je sve to čudno izgledalo. Nadam se da je policija razgovarala s taksistom, gdje se vidi na snimci kako Matej želi ući, a on ga ne želi primiti. Možda je bio i neki nesporazum. Ne možemo znati točan razlog", objasnio je.

Srpska policija daje vrlo malo informacija o slučaju, jako su šturi. "To je nekakav sistem rada u našoj policiji. Kada su ovakvi slučajevi u pitanju teško ćete vidjeti da netko od policijskih službenika govori javno o ovim slučajevima. Mi imamo problem kada se radi o ovim slučajevima jer nemamo jednu osobu koja bi razgovarala svaki dan s medijima, a to bi bilo dobro da imamo", dodao je Jurić.

Ovako intenzivna potraga mora se nastaviti dok se ne sazna što se dogodilo s nestalim mladićem, rekao je. "Ako je Matej završio u rijeci - potrebno je tri do četiri dana da bi tijelo isplivalo. Nadam se da nije tako i da je Matej živ. To su neke pretpostavke koje možemo očekivati. Mi nemamo pravo prestati s intenzivnom potragom dok se ne utvrdi uzrok nestanka, a kasnije i da vidimo što se sve događalo", zaključio je.

