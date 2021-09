Republika Hrvatska ušla je u Program izuzeća od viza i svi hrvatski državljani napokon će najkasnije od 1. prosinca u SAD moći putovati bez viza.

Tajnik za domovinsku sigurnost Alejandro N. Mayorkas, u koordinaciji s državnim tajnikom Antonyjem J. Blinkenom, imenovao je Hrvatsku novom sudionicom Programa za izuzeća od viza (VWP).



Najkasnije do 1. prosinca 2021. bit će ažuriran Elektronički sustav za autorizaciju putovanja (ESTA) kako bi se građanima i državljanima Hrvatske omogućilo podnošenje zahtjeva za putovanje u Sjedinjene Države radi turizma ili poslovanja do 90 dana bez dobivanja američke vize, objavilo je Ministarstvo domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država.

Croatia has been officially designated into the Visa Waiver Program 🇭🇷🇺🇸 This is an important step toward strengthening long-standing economic and security cooperation between our nations. https://t.co/0chHS0lTlJ

Riječ je o važnom koraku prema daljnjem jačanju dugogodišnje gospodarske i sigurnosne suradnje između SAD-a i Hrvatske, odnosno, kako je istaknuo Mayorkas,''važno priznanje zajedničkih ekonomskih i sigurnosnih interesa dviju zemalja": "Čestitam Hrvatskoj što je postala 40. članica VWP -a nakon što je ispunila stroge uvjete i radujem se nastavku naše bliske suradnje oko ključnih prioriteta''.

Sad je izvjesno: Za hrvatske građane stigle odlične vijesti o putovanju u SAD

Ministar Grlić Radman najavio ukidanje viza za SAD: "Ispunili smo sve uvjete..."



Dugo čekanu vijest odmah su komentirali iz hrvatskog Ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP) te prvi ljudi hrvatske Vlade pa je tako premijer Andrej Plenković na društvenim mrežama i na konferenciji za medije nakon koalicijskog sastanka u Banskim dvorima poručio: ''Pozdravljamo odluku o uvrštavanju Hrvatske u Program izuzeća od viza. Najveću korist imat će hrvatski državljani koji će bez viza moći putovati u SAD. Realizacijom ovog vanjskopolitičkog prioriteta dodatno ćemo osnažiti veze Hrvatske i SAD-a''.

"Zahvaljujem u ime Vlade RH Robertu Silversu, podtajniku Ministarstva domovinske sigurnosti SAD-a, koji me upravo obavijestio o službenom ulasku RH u Program izuzeća od viza. Ovo je završetak dugog puta pregovora i evaluacija, ali prije svega nastavak i jačanje strateškog partnerstva naših država", istaknuo je ministar unutranjih poslova i potpredsjednik Vlade Davor Božinović.

Today 🇭🇷 has joined the 🇺🇸 Visa Waiver Program!

The process has been years in the making and is a fulfillment of one of 🇭🇷 longstanding foreign policy goals. It is also an impetus for further development of the exceptional partnership between 🇭🇷 and 🇺🇸.#transatlanticism #VWP pic.twitter.com/NqEnQslbPx