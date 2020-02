Zbog širenja koronavirusa na sjeveru Italije – zatišje. Otkazuju se događaji, zatvaraju trgovine, a policija nadzire kretanje građana. Iz Milana koji se nalazi u blizini epicentra virusa javile su nam se tri Hrvatice sa svojim viđenjem stanja na terenu.

U Italiji je zavladala panika, a ljudi strahuju od širenja koronavirusa. Javni se događaji otkazuju, trgovine su opustošene, a ulicama patroliraju policajci. U karanteni je čitav niz gradova koji obuhvaća preko sto tisuća stanovnika, a alarmantno je stanje i u drugom najvećem talijanskom gradu Milanu.

Upravo od tamo su nam se javile tri Hrvatice i posvjedočile o paničnom stanju i pustoši koji su zavladali gradom. Emma Carbone objasnila je kakve su sve mjere na snazi.

„Fakultete su zatvorili, kao što su zatvorili sva mjesta javnih okupljanja kao što su vrtići, katedrala, Scala, kazališta, kina“, priča nam Emma Carbone.

S maskama i bez publike održana je revija na milanskom tjednu mode. Hana Grizelj bila je jedna od manekenki koja je nosila reviju slavnog Armanija.

„To je bila jedina revija zatvorena za javnost. Bez obzira što smo radili reviju bez publike, od nas se zahtijevala maksimalna profesionalnost. Sam Giorgio Armani i svi modeli smo nosili maske tik pred sam izlazak na pistu“, govori nam Grizelj.

Tamara Morić, koja tvrdi da od petka nije izlazila iz kuće uslijed straha i opće panike koji su zavladali ulicama Milana, otišla je do trgovine i iz prve ruke vidjela kakvo je stanje u gradu. Ipak tvrdi da još uvijek nije zavladala sveopća panika.

„Danas sam otišla do dućana vidjeti kakva je situacija jer me bilo strah da neću ništa naći, ali police jesu prazne. Recimo, najgora situacija je meso i riba, a ostalo, manje stvari ima, ali ih ima. Tako da, to je to. Strka panika je, ali nije baš tolika“, ispričala nam je Morić.

A da je situacija u Italiji ozbiljna svjedoči do sada potvrđenih 220 slučajeva zaraze, sedam mrtvih, pustoš i policija na ulicama, te prekidanje događaja od karnevala u Veneciji do otkazivanja utakmica u nogometnoj Serie A.

