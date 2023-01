Osmero Hrvata već mjeseci i pol zatvoreno je u Zambiji pod sumnjom u trgovinu djecom. Sud im je još 12. siječnja odobrio puštanje na slobodu uz jamčevinu, no ispunjavanje uvjeta odužilo se na više od tjedan dana. Hoće li vikend provesti na slobodi, ovisi o sudskoj administraciji.

Hoće li uhićeni Hrvati danas na uvjetnu slobodu, ovisi o administraciji zambijskog suda u Ndoli. Svi traženi uvjeti su ispunjeni: jamčevina od tisuću dolara, predaja putnih isprava, pronalazak po dviju osoba iz Zambije koje će jamčiti za njih te sporne privremene dozvole za boravište u toj zemlji, koje su platili dodatnih 900 dolara nakon što su im istekle vize.

U četvrtak su započeli razgovori sa 16 zambijskih državljana koji će, po dvoje, jamčiti za svakog od osmero Hrvata za vrijeme njihova boravka na slobodi dok traje suđenje.

Razgovori traju dugo i administracija je spora. U četvrtak nisu uspjeli završiti sve intervjue, pa će se oni nastaviti u petak, javila je iz Zambije reporterka Provjerenog Danka Derifaj.

"Cijeli dan na sudu traju intervjui zambijskih državljana koji će jamčiti kako bi se mogli braniti sa slobode, to je proces koji traje. Nije dovršen do kraja dana", javila je u četvrtak Derifaj u Dnevniku Nove TV. "Onog trenutka kad sud odobri svih 16 zambijskih državljana koji će jamčiti Hrvati će biti pušteni na slobodu." Hoće li to biti već u petak, Derifaj kaže kako, prema iskustvu sa zambijskom administracijom, to trebamo uzeti s rezervom.

U ponedjeljak 23. siječnja novo je ročište na sudu u Ndoli, a Derifaj otkriva kako tužiteljstvo priprema čak šest novih svjedoka, među kojima će biti i majka jednog djeteta iz Konga.

Djeca su pod nadležnosti zambijskog suda sve dok se ne utvrdi traži li ih tko iz Konga. Utvrđivat će se jesu li djeca ukradena, prodana ili su legalno dana na posvajanje te pod kojim uvjetima.

"Ako niži sud ne nađe temelje za presudu, onda će biti prebačeni na viši sud. Prema zakonima, slučajevi koji mogu značiti i doživotni zatvor idu na viši sud", rekao je zambijski koordinator nevladine Udruge za pravosuđe Bernie Muyangwa.

Kazne mogu biti drastične, objašnjava: "To će značiti da mogu dobiti kaznu od 20 godina do doživotne." Muyangwa dodaje da za takvo nešto nikada nije osumnjičen netko iz Europe. Pred tužiteljstvom je da iznese dokaze jer u prethodnim slučajevima "ako se nitko nije žalio da su mu djeca ukradena ili oteta, tko si ti da me optužiš?" rekao je Muyangwa reporterki Provjerenog Danki Derifaj.